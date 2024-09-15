https://sputnik-georgia.ru/20240915/vpervye-opera-paliashvili-prozvuchala-na-stsene-teatra-massimo-bellini-na-italyanskom-yazyke-289905958.html

Впервые опера "Абесалом и Этери" прозвучала на сцене Массимо Беллини на итальянском языке

Впервые опера "Абесалом и Этери" прозвучала на сцене Массимо Беллини на итальянском языке

Sputnik Грузия

Закария Палиашвили работал над оперой "Абесалом и Этери" восемь лет 15.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-15T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Премьера оперы Закария Палиашвили "Абесалом и Этери" на итальянском языке состоялась на сцене театра имени Массимо Беллини в Италии, город Катания, в воскресенье вечером, 15 сентября, сообщили в Минкульте Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Абесалом и Этери" – романтическая история любви. Царевич Абесалом и визирь Мурман во время охоты встречают прекрасную и юную Этери, оба влюбляются в нее, но, в отличие от Абесалома, Мурман скрывает свои чувства. Во время свадьбы влюбленных Мурман дарит девушке отравленное ожерелье, и тяжкий недуг поражает Этери. Как отметили в Минкульте, это еще один важный международный проект Тбилисского оперного театра, который "будет вписан золотыми буквами в историю грузинской музыки".Вместе с грузинскими артистами в спектакле примут участие оркестр и хор Театра Беллини, хормейстер Луиджи Петрочиелло. Танцы исполнит ансамбль грузинского танца "Нанила" из Флоренции. Музыкальной частью спектакля руководит дирижер Заза Азмаипарашвили. С актерами работает режиссер-постановщик Гоча Капанадзе. Сценография принадлежит Лумгули Мурусидзе, художник по костюмам – Эстер Мартини. Закария Палиашвили работал над оперой "Абесалом и Этери" восемь лет. Премьера оперы на либретто Петре Мирианашвили состоялась в Тбилиси в 1919 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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