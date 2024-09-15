https://sputnik-georgia.ru/20240915/zastroyka-batumi-skolko-narusheniy-vyyavili-s-nachala-goda-289890193.html

Застройка Батуми: сколько нарушений выявили с начала года?

Застройка Батуми: сколько нарушений выявили с начала года?

Sputnik Грузия

Застройка в Батуми одна из самых интенсивных, отмечают в ведомстве 15.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-15T12:30+0400

2024-09-15T12:30+0400

2024-09-15T12:30+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Нарушения при строительстве с начала 2024 года были выявлены на 149 объектах черноморского курорта Грузии Батуми (АР Аджария), говорится в сообщении муниципальной инспекции города. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Застройка в Батуми одна из самых интенсивных, новые дома и квартиры пользуются большим спросом как среди местных жителей, так и иностранных граждан. Согласно данным муниципальной инспекции города, из 272 объектов на 102 велось незаконное строительство, на 47 – с нарушением полученного разрешения на строительство, еще 116 объектов проверяются. Исправить недочеты удалось на 33 объектах. Кроме того, инспекция проверила 90 заявок о сдаче в эксплуатацию зданий. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в июле 2024 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – продано 1 247 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 6% и составила 1,2 тысячи долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость выросла на 7% и составила 951 доллар за квадратный метр. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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