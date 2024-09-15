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Застройка Батуми: сколько нарушений выявили с начала года?
Застройка Батуми: сколько нарушений выявили с начала года?
Sputnik Грузия
Застройка в Батуми одна из самых интенсивных, отмечают в ведомстве 15.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-15T12:30+0400
2024-09-15T12:30+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Нарушения при строительстве с начала 2024 года были выявлены на 149 объектах черноморского курорта Грузии Батуми (АР Аджария), говорится в сообщении муниципальной инспекции города. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Застройка в Батуми одна из самых интенсивных, новые дома и квартиры пользуются большим спросом как среди местных жителей, так и иностранных граждан. Согласно данным муниципальной инспекции города, из 272 объектов на 102 велось незаконное строительство, на 47 – с нарушением полученного разрешения на строительство, еще 116 объектов проверяются. Исправить недочеты удалось на 33 объектах. Кроме того, инспекция проверила 90 заявок о сдаче в эксплуатацию зданий. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в июле 2024 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – продано 1 247 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 6% и составила 1,2 тысячи долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость выросла на 7% и составила 951 доллар за квадратный метр. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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батуми, грузия, новости, экономика, строительство
батуми, грузия, новости, экономика, строительство

Застройка Батуми: сколько нарушений выявили с начала года?

12:30 15.09.2024
© Batumi Municipal InspectionПроверка нарушений при строительстве в Батуми
Проверка нарушений при строительстве в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2024
© Batumi Municipal Inspection
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Застройка в Батуми одна из самых интенсивных, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Нарушения при строительстве с начала 2024 года были выявлены на 149 объектах черноморского курорта Грузии Батуми (АР Аджария), говорится в сообщении муниципальной инспекции города.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Застройка в Батуми одна из самых интенсивных, новые дома и квартиры пользуются большим спросом как среди местных жителей, так и иностранных граждан.
© Batumi Municipal InspectionПроверка нарушений при строительстве в Батуми
Проверка нарушений при строительстве в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2024
Проверка нарушений при строительстве в Батуми
© Batumi Municipal Inspection
Согласно данным муниципальной инспекции города, из 272 объектов на 102 велось незаконное строительство, на 47 – с нарушением полученного разрешения на строительство, еще 116 объектов проверяются.
Исправить недочеты удалось на 33 объектах.
© Batumi Municipal InspectionПроверка нарушений при строительстве в Батуми
Проверка нарушений при строительстве в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2024
Проверка нарушений при строительстве в Батуми
© Batumi Municipal Inspection
Кроме того, инспекция проверила 90 заявок о сдаче в эксплуатацию зданий.
Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в июле 2024 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – продано 1 247 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
© Batumi Municipal InspectionПроверка нарушений при строительстве в Батуми
Проверка нарушений при строительстве в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2024
Проверка нарушений при строительстве в Батуми
© Batumi Municipal Inspection
Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 6% и составила 1,2 тысячи долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость выросла на 7% и составила 951 доллар за квадратный метр.
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