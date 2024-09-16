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Грузины забили 50 голов в серии А – из них половина на счету Кварацхелия
Грузины забили 50 голов в серии А – из них половина на счету Кварацхелия
Sputnik Грузия
После Кварацхелия по количеству забитых голов следует Каха Каладзе 16.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-16T16:55+0400
2024-09-16T16:55+0400
2024-09-16T16:55+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Гол вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелия в ворота "Кальяри" стал 50-м по счету мячом, забитым грузинскими футболистами в чемпионате Италии, из них половина на счету 23-летнего Квары. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кварацхелия забил гол на 66 минуте с подачи новичка клуба Ромелу Лукаку. Через четыре минуты он же записал на свой счет еще и ассист. В результате – уверенная победа "Наполи" над "Кальяри" со счетом 4:0. Неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу с с тремя победами в трех матчах. Голы грузин в серии А: Следующий матч подопечные Антонио Конте проведут в гостях против "Ювентуса" 21 сентября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, италия, хвича кварацхелия, каха каладзе, леван мчедлидзе
спорт, грузия, новости, италия, хвича кварацхелия, каха каладзе, леван мчедлидзе
Грузины забили 50 голов в серии А – из них половина на счету Кварацхелия
После Кварацхелия по количеству забитых голов следует Каха Каладзе
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Гол вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелия в ворота "Кальяри" стал 50-м по счету мячом, забитым грузинскими футболистами в чемпионате Италии, из них половина на счету 23-летнего Квары.
Кварацхелия забил гол на 66 минуте с подачи новичка клуба Ромелу Лукаку. Через четыре минуты он же записал на свой счет еще и ассист. В результате – уверенная победа "Наполи" над "Кальяри" со счетом 4:0. Неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу с с тремя победами в трех матчах.
Каха Каладзе – 13 голов ("Милан" – 12, "Дженоа" – 1)
Леван Мчедлидзе – 11 голов ("Эмполи" – 10, "Палермо" – 1)
Хвича Кварацхелия – 25 голов ("Наполи")
Лука Лочошвили – 1 гол ( "Кремонезе").
Следующий матч подопечные Антонио Конте проведут в гостях против "Ювентуса" 21 сентября.