https://sputnik-georgia.ru/20240916/gruziny-zabili-50-golov-v-serii-a--iz-nikh-polovina-na-schetu-kvaratskheliya-289908683.html

Грузины забили 50 голов в серии А – из них половина на счету Кварацхелия

Грузины забили 50 голов в серии А – из них половина на счету Кварацхелия

Sputnik Грузия

После Кварацхелия по количеству забитых голов следует Каха Каладзе 16.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-16T16:55+0400

2024-09-16T16:55+0400

2024-09-16T16:55+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Гол вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелия в ворота "Кальяри" стал 50-м по счету мячом, забитым грузинскими футболистами в чемпионате Италии, из них половина на счету 23-летнего Квары. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кварацхелия забил гол на 66 минуте с подачи новичка клуба Ромелу Лукаку. Через четыре минуты он же записал на свой счет еще и ассист. В результате – уверенная победа "Наполи" над "Кальяри" со счетом 4:0. Неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу с с тремя победами в трех матчах. Голы грузин в серии А: Следующий матч подопечные Антонио Конте проведут в гостях против "Ювентуса" 21 сентября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, италия, хвича кварацхелия, каха каладзе, леван мчедлидзе