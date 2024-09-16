https://sputnik-georgia.ru/20240916/ketsbaya-pokinul-post-glavnogo-trenera-sbornoy-kipra-289905641.html
Кецбая покинул пост главного тренера сборной Кипра
Кецбая покинул пост главного тренера сборной Кипра
Sputnik Грузия
Под его руководством команда выиграла пять матчей из 20 16.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-16T11:05+0400
2024-09-16T11:05+0400
2024-09-16T11:05+0400
спорт
новости
грузия
кипр
тбилиси
темур кецбая
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/17/250431450_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_7a5aebbfd9219c800a1e38418cddd0a0.jpg
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Грузинский специалист Темур Кецбая покинул пост главного тренера сборной Кипра, сообщил Первый канал со ссылкой на президента Федерации футбола Кипра Гиоргоса Кумаса. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кецбая возглавил сборную Кипра в июне 2022 года, и под его руководством команда выиграла пять матчей из 20, две встречи сыграла вничью и 13 проиграла. В Лиге наций текущего сезона Кипр провел два матча – на выезде обыграл Литву со счетом 1:0, а дома проиграл Косово со счетом 0:4. До сборной Кипра Темур Кецбая был наставником кипрского "Анартосиса". С 6 ноября 2009 года по 15 ноября 2014 года он возглавлял сборную Грузии по футболу. Кецбая провел за национальную команду Грузии 45 матчей и забил 15 голов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кипр
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/17/250431450_0:0:1073:805_1920x0_80_0_0_ad8dcd6c1f7b1824a214c7463d99da01.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, кипр, тбилиси, темур кецбая
спорт, новости, грузия, кипр, тбилиси, темур кецбая
Кецбая покинул пост главного тренера сборной Кипра
Под его руководством команда выиграла пять матчей из 20
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Грузинский специалист Темур Кецбая покинул пост главного тренера сборной Кипра, сообщил Первый канал со ссылкой на президента Федерации футбола Кипра Гиоргоса Кумаса.
Кецбая возглавил сборную Кипра в июне 2022 года, и под его руководством команда выиграла пять матчей из 20, две встречи сыграла вничью и 13 проиграла.
"К сожалению, этим сотрудничеством ни господин Кецбая, ни Федерация не смогли добиться желаемых результатов. Мы искренне благодарим господина Темура и желаем ему успехов как на личном, так и на профессиональном уровне", – говорится в заявлении президента Федерации футбола Кипра.
В Лиге наций текущего сезона Кипр провел два матча – на выезде обыграл Литву со счетом 1:0, а дома проиграл Косово со счетом 0:4.
До сборной Кипра Темур Кецбая был наставником кипрского "Анартосиса".
С 6 ноября 2009 года по 15 ноября 2014 года он возглавлял сборную Грузии по футболу.
Кецбая провел за национальную команду Грузии 45 матчей и забил 15 голов.