https://sputnik-georgia.ru/20240916/ketsbaya-pokinul-post-glavnogo-trenera-sbornoy-kipra-289905641.html

Кецбая покинул пост главного тренера сборной Кипра

Кецбая покинул пост главного тренера сборной Кипра

Sputnik Грузия

Под его руководством команда выиграла пять матчей из 20 16.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-16T11:05+0400

2024-09-16T11:05+0400

2024-09-16T11:05+0400

спорт

новости

грузия

кипр

тбилиси

темур кецбая

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/17/250431450_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_7a5aebbfd9219c800a1e38418cddd0a0.jpg

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Грузинский специалист Темур Кецбая покинул пост главного тренера сборной Кипра, сообщил Первый канал со ссылкой на президента Федерации футбола Кипра Гиоргоса Кумаса. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кецбая возглавил сборную Кипра в июне 2022 года, и под его руководством команда выиграла пять матчей из 20, две встречи сыграла вничью и 13 проиграла. В Лиге наций текущего сезона Кипр провел два матча – на выезде обыграл Литву со счетом 1:0, а дома проиграл Косово со счетом 0:4. До сборной Кипра Темур Кецбая был наставником кипрского "Анартосиса". С 6 ноября 2009 года по 15 ноября 2014 года он возглавлял сборную Грузии по футболу. Кецбая провел за национальную команду Грузии 45 матчей и забил 15 голов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кипр

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, кипр, тбилиси, темур кецбая