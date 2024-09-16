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Кецбая покинул пост главного тренера сборной Кипра
Кецбая покинул пост главного тренера сборной Кипра
Sputnik Грузия
Под его руководством команда выиграла пять матчей из 20 16.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-16T11:05+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Грузинский специалист Темур Кецбая покинул пост главного тренера сборной Кипра, сообщил Первый канал со ссылкой на президента Федерации футбола Кипра Гиоргоса Кумаса. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Кецбая возглавил сборную Кипра в июне 2022 года, и под его руководством команда выиграла пять матчей из 20, две встречи сыграла вничью и 13 проиграла. В Лиге наций текущего сезона Кипр провел два матча – на выезде обыграл Литву со счетом 1:0, а дома проиграл Косово со счетом 0:4. До сборной Кипра Темур Кецбая был наставником кипрского "Анартосиса". С 6 ноября 2009 года по 15 ноября 2014 года он возглавлял сборную Грузии по футболу. Кецбая провел за национальную команду Грузии 45 матчей и забил 15 голов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, кипр, тбилиси, темур кецбая
спорт, новости, грузия, кипр, тбилиси, темур кецбая

Кецбая покинул пост главного тренера сборной Кипра

11:05 16.09.2024
© courtesy of Georgian sportТемур Кецбая
Темур Кецбая - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2024
© courtesy of Georgian sport
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Под его руководством команда выиграла пять матчей из 20
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Грузинский специалист Темур Кецбая покинул пост главного тренера сборной Кипра, сообщил Первый канал со ссылкой на президента Федерации футбола Кипра Гиоргоса Кумаса.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Кецбая возглавил сборную Кипра в июне 2022 года, и под его руководством команда выиграла пять матчей из 20, две встречи сыграла вничью и 13 проиграла.
"К сожалению, этим сотрудничеством ни господин Кецбая, ни Федерация не смогли добиться желаемых результатов. Мы искренне благодарим господина Темура и желаем ему успехов как на личном, так и на профессиональном уровне", – говорится в заявлении президента Федерации футбола Кипра.
В Лиге наций текущего сезона Кипр провел два матча – на выезде обыграл Литву со счетом 1:0, а дома проиграл Косово со счетом 0:4.
До сборной Кипра Темур Кецбая был наставником кипрского "Анартосиса".
С 6 ноября 2009 года по 15 ноября 2014 года он возглавлял сборную Грузии по футболу.
Кецбая провел за национальную команду Грузии 45 матчей и забил 15 голов.
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