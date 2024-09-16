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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
Sputnik Грузия
Ожидаемые обильные осадки могут повысить уровень воды в малых реках Грузии и активизировать оползнево-селевые процессы 16.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-16T13:20+0400
2024-09-16T13:20+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Дождь, местами сильный, грозы, град и усиление ветра ожидаются в большинстве регионов Грузии до утра 17 сентября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации Агентства, с позднего вечера 16 сентября до утра 17 сентября в большинстве регионов Грузии ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы, град и усиление ветра.Ожидаемые обильные осадки могут повысить уровень воды в малых реках Грузии, а также спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы в холмистой и горной местности.Уровень угрозы развития природных катастроф средний, предупреждают синоптики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
Ожидаемые обильные осадки могут повысить уровень воды в малых реках Грузии и активизировать оползнево-селевые процессы
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Дождь, местами сильный, грозы, град и усиление ветра ожидаются в большинстве регионов Грузии до утра 17 сентября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
По информации Агентства, с позднего вечера 16 сентября до утра 17 сентября в большинстве регионов Грузии ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы, град и усиление ветра.
Ожидаемые обильные осадки могут повысить уровень воды в малых реках Грузии, а также спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы в холмистой и горной местности.
Уровень угрозы развития природных катастроф средний, предупреждают синоптики.