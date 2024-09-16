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Ситуация на Ларсе: Грузия ограничит работу ТПП на границе с Россией
Ситуация на Ларсе: Грузия ограничит работу ТПП на границе с Россией
Sputnik Грузия
Ограничения связаны с запланированными неотложными дорожно-восстановительными работами 16.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-16T18:15+0400
2024-09-16T18:15+0400
2024-09-16T18:32+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Таможенно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе будет временно закрыт в обоих направлениях в утренние часы с 06:00 до 09:00, начиная с 18 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента автомобильных дорог Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Ограничения в передвижении транспортных средств будут действовать до 2 октября и связаны с запланированными неотложными дорожно-восстановительными работами, которые будут проводиться на прилегающей к ТПП "Казбеги" территории, на дороге международного значения. По истечении указанного времени (06:00 – 09:00) таможенный пункт пропуска "Казбеги" продолжит работать в обычном режиме, следовательно, перевозки пассажиров и грузов будут осуществляться бесперебойно.Автомагистраль Мцхета-Степанцминда-Ларс, так называемая Военно-Грузинская дорога, проходит через Главный Кавказский хребет и соединяет города Владикавказ (Северная Осетия) и Тбилиси (Грузия).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, военно-грузинская дорога, тпп "казбеги", грузино-российская граница, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, тбилиси, военно-грузинская дорога, тпп "казбеги", грузино-российская граница, департамент автомобильных дорог
Ситуация на Ларсе: Грузия ограничит работу ТПП на границе с Россией
18:15 16.09.2024 (обновлено: 18:32 16.09.2024)
Ограничения связаны с запланированными неотложными дорожно-восстановительными работами
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Таможенно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе будет временно закрыт в обоих направлениях в утренние часы с 06:00 до 09:00, начиная с 18 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента автомобильных дорог Грузии.
ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Ограничения в передвижении транспортных средств будут действовать до 2 октября и связаны с запланированными неотложными дорожно-восстановительными работами, которые будут проводиться на прилегающей к ТПП "Казбеги" территории, на дороге международного значения.
В этот период не будут осуществляться ввоз и вывоз товаров на таможенной границе Грузии, а также процедуры таможенного контроля физических лиц, пересекающих государственную границу.
По истечении указанного времени (06:00 – 09:00) таможенный пункт пропуска "Казбеги" продолжит работать в обычном режиме, следовательно, перевозки пассажиров и грузов будут осуществляться бесперебойно.
Автомагистраль Мцхета-Степанцминда-Ларс, так называемая Военно-Грузинская дорога, проходит через Главный Кавказский хребет и соединяет города Владикавказ (Северная Осетия) и Тбилиси (Грузия).