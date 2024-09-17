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Наводнения привели к жертвам и разрушениям в Европе – и это может стать нормой

Наводнения привели к жертвам и разрушениям в Европе – и это может стать нормой

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Рекордные наводнения в Центральной Европе, унесшие жизни уже более 20 человек, скоро могут стать нормой из-за быстрого нагревания... 17.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Рекордные наводнения в Центральной Европе, унесшие жизни уже более 20 человек, скоро могут стать нормой из-за быстрого нагревания континента, по сравнению с остальным миром, говорится в заявлении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК).Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Словацкий гидрометеорологический институт 12 сентября предупредил население об ожидаемых продолжительных сильных дождях и возможных паводках. На сегодняшний день, по данным метеорологов, стихия затронула не только Словакию, но и граничащие с ней Чехию, Польшу и Австрию, а также Румынию, Молдавию.Он подчеркнул, что люди должны "подготовиться к адаптации к этой новой реальности".Тысячи добровольцев Красного Креста в Австрии, Чехии, Молдове, Польше и Румынии работают круглосуточно, чтобы удовлетворить потребности пострадавших людей, сообщают в организации.Разрушительные последствия СловакияБольше всего от экстремально дождливой и ветреной погоды пострадали западные части Словакии – стихия нанесла огромный ущерб, который оценивается примерно в 20 миллионов евро, в центральной части страны более 3 тысяч домохозяйств остались без электричества.В столице Словакии, Братиславе, власти ввели режим чрезвычайной ситуации 13 сентября. Ряд городских мероприятий был отменен, в западных районах города, которые пострадали от наводнения больше всего, были закрыты школы и детские сады, а в районе Братиславы Девинска-Нова-Вес эвакуировали порядка 100 жителей.Катастрофа не обошла и зоопарк в Братиславе: в результате наводнения полностью был уничтожен открытый летом двор, где содержались сельскохозяйственные животные. К счастью, всех зверей удалось спасти, сообщили представители зоопарка.ПольшаКритически дела обстоят на юге Польши: реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей. В спасательных работах было задействовано до 4 тысяч военнослужащих армии страны.16 сентября правительство Польши ввело режим стихийного бедствия в некоторых регионах страны сроком на 30 дней. Как сообщили польские СМИ, жертвами катастрофы стали по меньшей мере 20 человек, их число может увеличиться. К крупному наводнению в среду готовится Вроцлав. Как заявил мэр города Яцек Сутрик в понедельник, 16 сентября, осадки в горах и "повреждение плотины в Строне привели к тому, что во Вроцлав через несколько дней прибудет больше воды", чем предполагалось ранее.Жители города готовятся к поступлению воды, для них открыли склады с песком, где каждый может бесплатно взять 20 мешков. Укрепляются специальные валы и дамбы.ЧехияНа большей части территории Чехии с 13 сентября непрерывно идут дожди, что привело к резкому подъему уровня воды в реках и других водоемах и затоплению ряда населенных пунктов.В общей сложности около 15 тысяч человек эвакуировали из их жилищ, около 260 тысяч семей некоторое время оставались без света. По последним данным, трое человек погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести.Больше всего от наводнений пострадал город Опава: под водой находится большая его часть, а также примыкающих к нему сел. В связи с масштабом катастрофы мэр города Томаш Навратил в понедельник выступил с предложением перенести выборы в краевые органы власти, намеченные на 20-21 сентября, на другой срок.По прогнозам чешских метеорологов, пик наводнений пройден, однако проливные дожди и сильные ветры будут сохраняться до среды.АвстрияПосле продолжительной жары в конце августа-начале сентября, когда воздух прогревался до температуры свыше 30 градусов, в Австрию пришли дожди и резкое похолодание.В воскресенье, 15 сентября, австрийская федеральная земля Нижняя Австрия была объявлена зоной бедствия из-за непрекращающихся дождей, о чем заявила губернатор земли Йоханна Микль-Ляйтнер. В центральном районе земли затопило улицы, во многих округах была объявлена гражданская тревога, по меньшей мере шесть рек вышли из берегов. В Вене закрыли часть линий метро, к некоторым зданиям можно подобраться только на лодке. Железнодорожное сообщение между Веной и Братиславой было приостановлено из-за непогоды, ряд других маршрутов также был отменен.По последним данным, в Австрии стихия унесла жизни трех человек, один из них – пожарный, погибший в ходе ликвидации последствий наводнения в Нижней Австрии. Еще двое, мужчины 70-ти и 80-ти лет, погибли у себя дома – в их жилище проникла вода, сообщил австрийский телеканал ORF.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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