https://sputnik-georgia.ru/20240917/nikakogo-davleniya-na-biznes-v-gruzii-net--premer-289933390.html

Бизнес в Грузии свободен от давления – премьер

Бизнес в Грузии свободен от давления – премьер

Sputnik Грузия

До прихода к власти "Грузинской мечты" предпринимателей вынуждали переоформлять свое имущество на государство и даже на других частных лиц, отметил премьер 17.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-17T17:46+0400

2024-09-17T17:46+0400

2024-09-17T18:19+0400

грузия

новости

экономика

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Бизнес в Грузии сегодня свободен, власти не оказывают на него никакого давления, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступив на конференции Бизнес-ассоциации "Как сохранить высокие темпы экономического роста".В последнем рейтинге Doing Business-2020, который оценивает степень простоты ведения бизнеса, Грузия расположилась на седьмой строчке из 190 стран. Страна имеет наивысший рейтинг среди стран региона Европы и Центральной Азии.Кобахидзе отметил, что до 2012 года, до прихода к власти правящей партии "Грузинская мечта", на бизнес оказывалось сильное давление, вплоть до того, что предпринимателей вынуждали переоформлять свое имущество на государство и даже на других частных лиц. "Все помнят ситуацию со свободой бизнеса до 2012 года, какое сильное давление было на бизнес, против бизнесменов велся прямой террор. Были тысячи фактов того, как бизнесменам приходилось переоформлять свое имущество даже на государство. Я уже ничего не говорю про то, что им приходилось переоформлять свое имущество на других частных лиц", - отметил он. По информации премьера, в то время насчитывалось до 10 тысяч случаев, когда бизнесмены передали свое имущество государству. Правительство помогает предпринимателям, поддерживая проекты, реализуемые агентством "Производи в Грузии", Национальным агентством госимущества и Агентством развития села, входящими в Минэкономики и Минсельхоз страны.Правительственная программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программы Агентства направлены на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе