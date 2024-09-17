https://sputnik-georgia.ru/20240917/parlament-utverdil-paket-zakonoproektov-o-zaprete-propagandy-lgbt-v-gruzii-289933213.html

Парламент утвердил пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии

Парламент утвердил пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии

Sputnik Грузия

Оппозиция сбежала из-за работы в парламенте над проектом закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", сказал Ионатамишвили 17.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-17T15:17+0400

2024-09-17T15:17+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял пакет законопроектов – проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ* в стране.Согласно проекту нового закона, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.По его словам, подтверждением того, что защита семейных ценностей и несовершеннолетних очень важна для грузинского народа, является количество людей, которое вышло на улицы в разных городах страны 17 мая в День святости семьи и уважения к родителям."Любая ответственная власть обязана прислушиваться и принимать решения по поручению своего народа, а не внешних сил, заказчиков", – заявил Ионатамишвили. Он отметил, что работа над законопроектом показала, для кого в стране важна защита прав человека, кто защищает несовершеннолетних от вредоносного влияния, а кто пытается популяризовать среди них операции по смене пола, распространять в школах и детских садах учебники, пропагандирующие ЛГБТ* и так далее.Ионатамишвили подчеркнул, что из-за рассмотрения и работы над проектом нового закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" из парламента "сбежала оппозиция". * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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