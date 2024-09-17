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Парламент утвердил пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии
Парламент утвердил пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии
Sputnik Грузия
Оппозиция сбежала из-за работы в парламенте над проектом закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", сказал Ионатамишвили 17.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял пакет законопроектов – проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ* в стране.Согласно проекту нового закона, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.По его словам, подтверждением того, что защита семейных ценностей и несовершеннолетних очень важна для грузинского народа, является количество людей, которое вышло на улицы в разных городах страны 17 мая в День святости семьи и уважения к родителям."Любая ответственная власть обязана прислушиваться и принимать решения по поручению своего народа, а не внешних сил, заказчиков", – заявил Ионатамишвили. Он отметил, что работа над законопроектом показала, для кого в стране важна защита прав человека, кто защищает несовершеннолетних от вредоносного влияния, а кто пытается популяризовать среди них операции по смене пола, распространять в школах и детских садах учебники, пропагандирующие ЛГБТ* и так далее.Ионатамишвили подчеркнул, что из-за рассмотрения и работы над проектом нового закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" из парламента "сбежала оппозиция". * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Парламент утвердил пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии
15:17 17.09.2024 (обновлено: 15:22 17.09.2024)
Оппозиция сбежала из-за работы в парламенте над проектом закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", сказал Ионатамишвили
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял пакет законопроектов – проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ* в стране.
Согласно проекту нового закона, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.
"Подобная инициатива, как проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", которая так всесторонне отражает заказ и интересы нашего общества, является редкостью", – сказал депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили.
По его словам, подтверждением того, что защита семейных ценностей и несовершеннолетних очень важна для грузинского народа, является количество людей, которое вышло на улицы в разных городах страны 17 мая в День святости семьи и уважения к родителям.
"Любая ответственная власть обязана прислушиваться и принимать решения по поручению своего народа, а не внешних сил, заказчиков", – заявил Ионатамишвили.
Он отметил, что работа над законопроектом показала, для кого в стране важна защита прав человека, кто защищает несовершеннолетних от вредоносного влияния, а кто пытается популяризовать среди них операции по смене пола, распространять в школах и детских садах учебники, пропагандирующие ЛГБТ* и так далее.
Ионатамишвили подчеркнул, что из-за рассмотрения и работы над проектом нового закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" из парламента "сбежала оппозиция".
* Экстремистская организация, запрещенная в России