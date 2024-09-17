https://sputnik-georgia.ru/20240917/podarok-dlya-pravyaschey-partii-pered-vyborami--premer-gruzii-o-vizite-chlena-bundestaga-289934560.html

Подарок для "Грузинской мечты" перед выборами – премьер о визите члена Бундестага

Подарок для "Грузинской мечты" перед выборами – премьер о визите члена Бундестага

Sputnik Грузия

Михаэль Рот ранее заявил, что "Грузинской мечте" не удастся построить светлое будущее без молодежи, опираясь лишь на своего главного союзника – православную... 17.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-17T16:15+0400

2024-09-17T16:15+0400

2024-09-17T18:45+0400

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грузия

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ираклий кобахидзе

закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Визит председателя комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэля Рота – подарок для правящей партия "Грузинская мечта" перед выборами из-за его репутации, заявил глава избирательного штаба правящей партии, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Михаэль Рот, который в мае принял участие в акции против т. н. закона об "иноагентах" в Тбилиси и назвал правящую партию "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром", вновь прибыл в Тбилиси. Он выразил желание встретиться в властями Грузии, но получил отказ. Представитель Бундестага встречался в Тбилиси с оппозиционерами, представителями неправительственных организаций и президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая открыто конфликтует с правящей партией страны. Рот был одним из пяти европейских депутатов, которые 14 мая приняли участие в акции протеста в Тбилиси против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", обязывающего финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять финансовую декларацию. В акции протеста перед парламентом Грузии также участвовали главы комитетов по иностранным делам парламентов Чехии, Польши, Литвы и Финляндии. Они вышли на сцену и сделали заявления в поддержку митингующих. Рот назвал правящую партию "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром" и подчеркнул, что властям Грузии не удастся построить светлое будущее без молодежи, опираясь лишь на своего главного союзника – православную церковь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, закон об "иноагентах"