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Синоптики прогнозируют сохранение прохладной погоды в Грузии
Синоптики прогнозируют сохранение прохладной погоды в Грузии
Sputnik Грузия
В Тбилиси в ближайшие дни возможен небольшой дождь и туман 17.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Прохладная и местами дождливая погода ожидается в Грузии 18-20 сентября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно прогнозу синоптиков, в Тбилиси возможен небольшой дождь и туман. Температура воздуха днем составит 22-24 градуса тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) время от времени ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем составит 23-25 градусов тепла. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) местами ожидается дождь. Температура воздуха днем составит 26-28 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) синоптики ожидают местами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 20-24 градуса тепла. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) синоптики местами прогнозируют кратковременный дождь с грозой, температура воздуха днем составит 17-19 градусов тепла. В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами ожидается дождь. Температура воздуха днем составит 22-24 градуса тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики ожидают местами кратковременный дождь, возможен туман. Днем температура воздуха составит 21-23 градуса тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) прогнозируется кратковременный дождь, местами возможен туман. Температура воздуха днем составит 15-20 градусов тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит 12-17 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
Синоптики прогнозируют сохранение прохладной погоды в Грузии
В Тбилиси в ближайшие дни возможен небольшой дождь и туман
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Прохладная и местами дождливая погода ожидается в Грузии 18-20 сентября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Согласно прогнозу синоптиков, в Тбилиси возможен небольшой дождь и туман. Температура воздуха днем составит 22-24 градуса тепла.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) время от времени ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем составит 23-25 градусов тепла.
В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) местами ожидается дождь. Температура воздуха днем составит 26-28 градусов тепла.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) синоптики ожидают местами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 20-24 градуса тепла.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) синоптики местами прогнозируют кратковременный дождь с грозой, температура воздуха днем составит 17-19 градусов тепла.
В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами ожидается дождь. Температура воздуха днем составит 22-24 градуса тепла.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики ожидают местами кратковременный дождь, возможен туман. Днем температура воздуха составит 21-23 градуса тепла.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) прогнозируется кратковременный дождь, местами возможен туман. Температура воздуха днем составит 15-20 градусов тепла.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит 12-17 градусов тепла.