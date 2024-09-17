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Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года

Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года

Sputnik Грузия

По объему денежных переводов в Грузию за первые восемь месяцев 2024 года лидером является Россия 17.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-17T09:01+0400

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2024-09-17T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-август 2024 года снизилась на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 245 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые восемь месяцев 2024 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 416,9 миллиона долларов – 18,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия входит в тройку стран по объему переводов в августеДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в августе 2024 года выросли на 0,3% по сравнению с августом прошлого года и составили 290,6 миллиона долларов.Россия по объему переводов в Грузию находится на третьем месте, пропустив вперед США и Италию.В августе из России перечислено 42,6 миллиона долларов – 14,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в августе 2024 года поступило денежных переводов на 29,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ августе из Грузии за границу перевели 33,1 миллиона долларов, что на 12,1% больше, чем за тот же месяц 2023 года.За восемь месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 240,3 миллиона долларов, что на 0,5% больше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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