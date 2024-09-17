https://sputnik-georgia.ru/20240917/yushkov-o-vozmozhnykh-rossiyskikh-ogranicheniyakh-na-eksport-urana-titana-i-nikelya-289926588.html

Юшков о возможных российских ограничениях на экспорт урана, титана и никеля

Юшков о возможных российских ограничениях на экспорт урана, титана и никеля

Sputnik Грузия

Россия способна создать серьезные сложности для недружественных стран на рынках урана, никеля и титана, однако, важно в первую очередь сделать это... 17.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-17T12:46+0400

2024-09-17T12:46+0400

2024-09-17T12:51+0400

мультимедиа

видео

россия

в мире

игорь юшков

фонд национальной энергетической безопасности

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/11/289926412_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_78a3fab39e2bb57dd9977dba42a3306f.jpg

Такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. О том, как изменится ситуация на мировых рынках после старта российских ограничений – смотрите в видео.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, россия, в мире, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, видео