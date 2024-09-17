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Юшков о возможных российских ограничениях на экспорт урана, титана и никеля
Юшков о возможных российских ограничениях на экспорт урана, титана и никеля
Sputnik Грузия
Россия способна создать серьезные сложности для недружественных стран на рынках урана, никеля и титана, однако, важно в первую очередь сделать это... 17.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-17T12:46+0400
2024-09-17T12:46+0400
2024-09-17T12:51+0400
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Такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. О том, как изменится ситуация на мировых рынках после старта российских ограничений – смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, видео
Юшков о возможных российских ограничениях на экспорт урана, титана и никеля
12:46 17.09.2024 (обновлено: 12:51 17.09.2024)
Россия способна создать серьезные сложности для недружественных стран на рынках урана, никеля и титана, однако, важно в первую очередь сделать это безболезненно для российской экономики
Такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
О том, как изменится ситуация на мировых рынках после старта российских ограничений – смотрите в видео.