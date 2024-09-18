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Веселые мальки и затонувший корабль на Багамах: победители Ocean Photographer of the Year
Веселые мальки и затонувший корабль на Багамах: победители Ocean Photographer of the Year
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik невероятные сцены из жизни обитателей моря и океана, запечатленные победителями конкурса Ocean Photographer of the Year 2024 18.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-18T09:37+0400
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Забавные мальки, затонувший корабль на Багамах, спасенная черепаха, спящие на льдине белые медведи, киты, акулы, скаты, осьминоги, креветки и многие другие подводные обитатели стали героями фотографий на престижном международном ежегодном конкурсе Ocean Photographer of the Year.Лучшие снимки отобрали из более чем 15 тысяч присланных работ!
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, фотография, новости в фотографиях, фотоконкурс
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, фотография, новости в фотографиях, фотоконкурс

Веселые мальки и затонувший корабль на Багамах: победители Ocean Photographer of the Year

09:37 18.09.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik невероятные сцены из жизни обитателей моря и океана, запечатленные победителями конкурса Ocean Photographer of the Year 2024
Забавные мальки, затонувший корабль на Багамах, спасенная черепаха, спящие на льдине белые медведи, киты, акулы, скаты, осьминоги, креветки и многие другие подводные обитатели стали героями фотографий на престижном международном ежегодном конкурсе Ocean Photographer of the Year.
Лучшие снимки отобрали из более чем 15 тысяч присланных работ!
© photo : Rafael Fernández Caballero/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Абсолютный победитель конкурса – снимок с изображением кита Брайда, который пытается проглотить шарик-приманку в форме сердца. Автор работы Рафаэль Фернандес Кабальеро стал первым в номинации "Подводный фотограф года".

Абсолютный победитель конкурса – снимок с изображением кита Брайда, который пытается проглотить шарик-приманку в форме сердца. Автор работы Рафаэль Фернандес Кабальеро стал первым в номинации &quot;Подводный фотограф года&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Rafael Fernández Caballero/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Абсолютный победитель конкурса – снимок с изображением кита Брайда, который пытается проглотить шарик-приманку в форме сердца. Автор работы Рафаэль Фернандес Кабальеро стал первым в номинации "Подводный фотограф года".

© photo : Jade Hoksbergen/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Работа фотографа Джейда Хоксбергена из Тайваня заняла второе место: северная олуша, одна из крупнейших морских птиц в британских водах, ныряет в воду, чтобы поймать свою добычу.

Работа фотографа Джейда Хоксбергена из Тайваня заняла второе место: северная олуша, одна из крупнейших морских птиц в британских водах, ныряет в воду, чтобы поймать свою добычу. - Sputnik Грузия
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© photo : Jade Hoksbergen/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Работа фотографа Джейда Хоксбергена из Тайваня заняла второе место: северная олуша, одна из крупнейших морских птиц в британских водах, ныряет в воду, чтобы поймать свою добычу.

© photo : Thien Nguyen Ngoc/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Третье место завоевала работа фотографа Тьена Нгуена из Вьетнама. Рыбацкая лодка с зелеными сетями, раскинутыми веером под поверхностью воды у Хон Йена.

Третье место завоевала работа фотографа Тьена Нгуена из Вьетнама. Рыбацкая лодка с зелеными сетями, раскинутыми веером под поверхностью воды у Хон Йена. - Sputnik Грузия
3/15
© photo : Thien Nguyen Ngoc/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Третье место завоевала работа фотографа Тьена Нгуена из Вьетнама. Рыбацкая лодка с зелеными сетями, раскинутыми веером под поверхностью воды у Хон Йена.

© photo : Shane Gross/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

В номинации "Подводный фотопортрет" лучшим стало фото Шейна Гросса. Детеныши рыбы-гардемарина, все еще прикрепленные к икринкам, спрятались под камнем в приливной зоне.

В номинации &quot;Подводный фотопортрет&quot; лучшим стало фото Шейна Гросса. Детеныши рыбы-гардемарина, все еще прикрепленные к икринкам, спрятались под камнем в приливной зоне. - Sputnik Грузия
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© photo : Shane Gross/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

В номинации "Подводный фотопортрет" лучшим стало фото Шейна Гросса. Детеныши рыбы-гардемарина, все еще прикрепленные к икринкам, спрятались под камнем в приливной зоне.

© photo : Andrey Shpatak/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Кадр фотографа Андрея Шпатака из России занял третье место. На снимке – гигантский тихоокеанский осьминог на мелководье.

Кадр фотографа Андрея Шпатака из России занял третье место. На снимке – гигантский тихоокеанский осьминог на мелководье. - Sputnik Грузия
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© photo : Andrey Shpatak/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Кадр фотографа Андрея Шпатака из России занял третье место. На снимке – гигантский тихоокеанский осьминог на мелководье.

© photo : Zhang Xiang/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Работа фотографа Чжан Сяна из Китая заняла первое место в категории "Связь: люди и планета Океан".

Работа фотографа Чжан Сяна из Китая заняла первое место в категории &quot;Связь: люди и планета Океан&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Zhang Xiang/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Работа фотографа Чжан Сяна из Китая заняла первое место в категории "Связь: люди и планета Океан".

© photo : Ajiex Dharma/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Высокую оценку жюри получила работа фотографа Аджиекса Дхарма из Индонезии. Он запечатлел креветку-павлина-богомола в невероятном сочетании ярких цветовых оттенков.

Высокую оценку жюри получила работа фотографа Аджиекса Дхарма из Индонезии. Он запечатлел креветку-павлина-богомола в невероятном сочетании ярких цветовых оттенков. - Sputnik Грузия
7/15
© photo : Ajiex Dharma/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Высокую оценку жюри получила работа фотографа Аджиекса Дхарма из Индонезии. Он запечатлел креветку-павлина-богомола в невероятном сочетании ярких цветовых оттенков.

© photo : Tobias Friedrich/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Призером категории "Лучший фотограф-путешественник года" стал Тобиас Фридрих. Он и его коллеги-дайверы решили исследовать близлежащее затонувшее судно.

Призером категории &quot;Лучший фотограф-путешественник года&quot; стал Тобиас Фридрих. Он и его коллеги-дайверы решили исследовать близлежащее затонувшее судно. - Sputnik Грузия
8/15
© photo : Tobias Friedrich/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Призером категории "Лучший фотограф-путешественник года" стал Тобиас Фридрих. Он и его коллеги-дайверы решили исследовать близлежащее затонувшее судно.

© photo : Florian Ledoux/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Высокую оценку жюри получила работа фотографа Флориана Леду из Франции. Белые медведи отдыхают на льдине.

Высокую оценку жюри получила работа фотографа Флориана Леду из Франции. Белые медведи отдыхают на льдине. - Sputnik Грузия
9/15
© photo : Florian Ledoux/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Высокую оценку жюри получила работа фотографа Флориана Леду из Франции. Белые медведи отдыхают на льдине.

© photo : Shane Gross/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Зеленая морская черепаха выпущена на свободу после того, как ее случайно поймали. За снимок, сделанный на Сейшельских островах, автор Шейн Гросс из Канады получил первое место в категории "Лучший фотограф года по охране природы".

Зеленая морская черепаха выпущена на свободу после того, как ее случайно поймали. За снимок, сделанный на Сейшельских островах, автор Шейн Гросс из Канады получил первое место в категории &quot;Лучший фотограф года по охране природы&quot;. - Sputnik Грузия
10/15
© photo : Shane Gross/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Зеленая морская черепаха выпущена на свободу после того, как ее случайно поймали. За снимок, сделанный на Сейшельских островах, автор Шейн Гросс из Канады получил первое место в категории "Лучший фотограф года по охране природы".

© photo : Henley Spiers/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Снимок фотографа Хенли Спирс, ставший победителем в категории "Изящное искусство"

Снимок фотографа Хенли Спирс, ставший победителем в категории &quot;Изящное искусство&quot; - Sputnik Грузия
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© photo : Henley Spiers/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Снимок фотографа Хенли Спирс, ставший победителем в категории "Изящное искусство"

© photo : Frederik Brogaard/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Работа фотографа Фредерика Брогаарда из Дании заняла первое место в категории "Сохранение окружающей среды".

Работа фотографа Фредерика Брогаарда из Дании заняла первое место в категории &quot;Сохранение окружающей среды&quot;. - Sputnik Грузия
12/15
© photo : Frederik Brogaard/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Работа фотографа Фредерика Брогаарда из Дании заняла первое место в категории "Сохранение окружающей среды".

© photo : Ipah Uid Lynn/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Самка китовой акулы на глубине пятидесяти морских саженей, окруженная кружащимся косяком рыб ночью. Автор снимка – Айпа Уид Линн, Мальдивы.

Самка китовой акулы на глубине пятидесяти морских саженей, окруженная кружащимся косяком рыб ночью. Автор снимка – Айпа Уид Линн, Мальдивы. - Sputnik Грузия
13/15
© photo : Ipah Uid Lynn/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Самка китовой акулы на глубине пятидесяти морских саженей, окруженная кружащимся косяком рыб ночью. Автор снимка – Айпа Уид Линн, Мальдивы.

© photo : Manuel Castellanos Raboso/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Рыба-дельфин демонстрирует свой улов у побережья Мексики. Этот снимок принес фотографу Мануэлю Кастельяносу Рабосо из Испании победу в категории "Лучший фотограф дикой природы".

Рыба-дельфин демонстрирует свой улов у побережья Мексики. Этот снимок принес фотографу Мануэлю Кастельяносу Рабосо из Испании победу в категории &quot;Лучший фотограф дикой природы&quot;. - Sputnik Грузия
14/15
© photo : Manuel Castellanos Raboso/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Рыба-дельфин демонстрирует свой улов у побережья Мексики. Этот снимок принес фотографу Мануэлю Кастельяносу Рабосо из Испании победу в категории "Лучший фотограф дикой природы".

© photo : Jacob Guy/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Фотограф Джейкоб Гай из Великобритании получил первое место в категории "Лучший молодой фотограф года".

Фотограф Джейкоб Гай из Великобритании получил первое место в категории &quot;Лучший молодой фотограф года&quot;. - Sputnik Грузия
15/15
© photo : Jacob Guy/OPY2024/Blancpain Ocean Commitment

Фотограф Джейкоб Гай из Великобритании получил первое место в категории "Лучший молодой фотограф года".

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