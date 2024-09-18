Веселые мальки и затонувший корабль на Багамах: победители Ocean Photographer of the Year
Абсолютный победитель конкурса – снимок с изображением кита Брайда, который пытается проглотить шарик-приманку в форме сердца. Автор работы Рафаэль Фернандес Кабальеро стал первым в номинации "Подводный фотограф года".
Абсолютный победитель конкурса – снимок с изображением кита Брайда, который пытается проглотить шарик-приманку в форме сердца. Автор работы Рафаэль Фернандес Кабальеро стал первым в номинации "Подводный фотограф года".
Работа фотографа Джейда Хоксбергена из Тайваня заняла второе место: северная олуша, одна из крупнейших морских птиц в британских водах, ныряет в воду, чтобы поймать свою добычу.
Работа фотографа Джейда Хоксбергена из Тайваня заняла второе место: северная олуша, одна из крупнейших морских птиц в британских водах, ныряет в воду, чтобы поймать свою добычу.
Третье место завоевала работа фотографа Тьена Нгуена из Вьетнама. Рыбацкая лодка с зелеными сетями, раскинутыми веером под поверхностью воды у Хон Йена.
Третье место завоевала работа фотографа Тьена Нгуена из Вьетнама. Рыбацкая лодка с зелеными сетями, раскинутыми веером под поверхностью воды у Хон Йена.
В номинации "Подводный фотопортрет" лучшим стало фото Шейна Гросса. Детеныши рыбы-гардемарина, все еще прикрепленные к икринкам, спрятались под камнем в приливной зоне.
В номинации "Подводный фотопортрет" лучшим стало фото Шейна Гросса. Детеныши рыбы-гардемарина, все еще прикрепленные к икринкам, спрятались под камнем в приливной зоне.
Кадр фотографа Андрея Шпатака из России занял третье место. На снимке – гигантский тихоокеанский осьминог на мелководье.
Кадр фотографа Андрея Шпатака из России занял третье место. На снимке – гигантский тихоокеанский осьминог на мелководье.
Работа фотографа Чжан Сяна из Китая заняла первое место в категории "Связь: люди и планета Океан".
Работа фотографа Чжан Сяна из Китая заняла первое место в категории "Связь: люди и планета Океан".
Высокую оценку жюри получила работа фотографа Аджиекса Дхарма из Индонезии. Он запечатлел креветку-павлина-богомола в невероятном сочетании ярких цветовых оттенков.
Высокую оценку жюри получила работа фотографа Аджиекса Дхарма из Индонезии. Он запечатлел креветку-павлина-богомола в невероятном сочетании ярких цветовых оттенков.
Призером категории "Лучший фотограф-путешественник года" стал Тобиас Фридрих. Он и его коллеги-дайверы решили исследовать близлежащее затонувшее судно.
Призером категории "Лучший фотограф-путешественник года" стал Тобиас Фридрих. Он и его коллеги-дайверы решили исследовать близлежащее затонувшее судно.
Высокую оценку жюри получила работа фотографа Флориана Леду из Франции. Белые медведи отдыхают на льдине.
Высокую оценку жюри получила работа фотографа Флориана Леду из Франции. Белые медведи отдыхают на льдине.
Зеленая морская черепаха выпущена на свободу после того, как ее случайно поймали. За снимок, сделанный на Сейшельских островах, автор Шейн Гросс из Канады получил первое место в категории "Лучший фотограф года по охране природы".
Зеленая морская черепаха выпущена на свободу после того, как ее случайно поймали. За снимок, сделанный на Сейшельских островах, автор Шейн Гросс из Канады получил первое место в категории "Лучший фотограф года по охране природы".
Снимок фотографа Хенли Спирс, ставший победителем в категории "Изящное искусство"
Снимок фотографа Хенли Спирс, ставший победителем в категории "Изящное искусство"
Работа фотографа Фредерика Брогаарда из Дании заняла первое место в категории "Сохранение окружающей среды".
Работа фотографа Фредерика Брогаарда из Дании заняла первое место в категории "Сохранение окружающей среды".
Самка китовой акулы на глубине пятидесяти морских саженей, окруженная кружащимся косяком рыб ночью. Автор снимка – Айпа Уид Линн, Мальдивы.
Самка китовой акулы на глубине пятидесяти морских саженей, окруженная кружащимся косяком рыб ночью. Автор снимка – Айпа Уид Линн, Мальдивы.
Рыба-дельфин демонстрирует свой улов у побережья Мексики. Этот снимок принес фотографу Мануэлю Кастельяносу Рабосо из Испании победу в категории "Лучший фотограф дикой природы".
Рыба-дельфин демонстрирует свой улов у побережья Мексики. Этот снимок принес фотографу Мануэлю Кастельяносу Рабосо из Испании победу в категории "Лучший фотограф дикой природы".
Фотограф Джейкоб Гай из Великобритании получил первое место в категории "Лучший молодой фотограф года".
Фотограф Джейкоб Гай из Великобритании получил первое место в категории "Лучший молодой фотограф года".