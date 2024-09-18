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Веселые мальки и затонувший корабль на Багамах: победители Ocean Photographer of the Year

Веселые мальки и затонувший корабль на Багамах: победители Ocean Photographer of the Year

Sputnik Грузия

Смотрите в фотоленте Sputnik невероятные сцены из жизни обитателей моря и океана, запечатленные победителями конкурса Ocean Photographer of the Year 2024 18.09.2024, Sputnik Грузия

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Забавные мальки, затонувший корабль на Багамах, спасенная черепаха, спящие на льдине белые медведи, киты, акулы, скаты, осьминоги, креветки и многие другие подводные обитатели стали героями фотографий на престижном международном ежегодном конкурсе Ocean Photographer of the Year.Лучшие снимки отобрали из более чем 15 тысяч присланных работ!

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