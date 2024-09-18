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Боррель призвал отозвать закон о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии
Боррель призвал отозвать закон о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии
Sputnik Грузия
По словам Борреля, принятие закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" подрывает фундаментальные права людей 18.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-18T13:49+0400
2024-09-18T13:49+0400
2024-09-18T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал отозвать закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", который, по его словам, еще больше уводит Грузию с пути вступления в ЕС. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламент Грузии 17 сентября в третьем, окончательном чтении принял пакет законопроектов – проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ* в стране. Согласно проекту нового закона, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, жозеп боррель, лгбт
грузия, новости, общество, тбилиси, жозеп боррель, лгбт
Боррель призвал отозвать закон о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии
По словам Борреля, принятие закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" подрывает фундаментальные права людей
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал отозвать закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", который, по его словам, еще больше уводит Грузию с пути вступления в ЕС.
Парламент Грузии 17 сентября в третьем, окончательном чтении принял пакет законопроектов – проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ* в стране.
"Парламент Грузии принял законы "О защите семейных ценностях и несовершеннолетних", которые подрывают фундаментальные права людей и усиливают дискриминацию и стигматизацию. Я призываю Грузию отозвать этот закон, который еще больше уводит страну с пути в ЕС", – написал Боррель в соцсети Х.
Согласно проекту нового закона, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.
* Экстремистская организация, запрещенная в России