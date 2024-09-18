https://sputnik-georgia.ru/20240918/kakim-imuschestvom-vladeyut-grazhdane-gruzii-289941132.html
Каким имуществом владеют граждане Грузии?
Каким имуществом владеют граждане Грузии?
Sputnik Грузия
Всего граждане Грузии имеют право собственности на 3 273 188 единиц недвижимого имущества 18.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-18T10:11+0400
2024-09-18T10:11+0400
2024-09-18T10:11+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Недвижимое имущество есть в собственности у 2 314 018 граждан Грузии, говорится в данных Национального агентства публичного реестра, предоставленных на запрос депутата парламента Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Всего граждане Грузии имеют право собственности на 3 273 188 единиц недвижимого имущества. Согласно данным на 23 августа, право собственности и совместной собственности на 819 425 квартир зарегистрировано на 715 251 гражданина. Согласно данным, 34 982 гражданина Грузии владеют 35 915 участками земли несельскохозяйственного предназначения, еще у 175 526 граждан есть право собственности или совместной собственности на 149 567 участков несельскохозяйственной земли, где есть здания.Еще у 137 962 граждан Грузии есть право собственности или совместной собственности на 182 834 других вида имущества – коммерческие площади, нежилая площадь или линейные сооружения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальное агентство публичного реестра, недвижимость, недвижимость в грузии
грузия, новости, экономика, национальное агентство публичного реестра, недвижимость, недвижимость в грузии
Каким имуществом владеют граждане Грузии?
Всего граждане Грузии имеют право собственности на 3 273 188 единиц недвижимого имущества
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Недвижимое имущество есть в собственности у 2 314 018 граждан Грузии, говорится в данных Национального агентства публичного реестра, предоставленных на запрос депутата парламента Грузии.
Всего граждане Грузии имеют право собственности на 3 273 188 единиц недвижимого имущества.
Согласно данным на 23 августа, право собственности и совместной собственности на 819 425 квартир зарегистрировано на 715 251 гражданина.
Что касается сельскохозяйственной земли, право собственности или совместной собственности на 1 322 059 участков сельскохозяйственной земли зарегистрировано на 1 888 906 граждан, а вот право собственности или совместной собственности на 763 388 участков земли сельхозназначения с размещенным на нем зданием – на 1 197 441 гражданина.
Согласно данным, 34 982 гражданина Грузии владеют 35 915 участками земли несельскохозяйственного предназначения, еще у 175 526 граждан есть право собственности или совместной собственности на 149 567 участков несельскохозяйственной земли, где есть здания.
Еще у 137 962 граждан Грузии есть право собственности или совместной собственности на 182 834 других вида имущества – коммерческие площади, нежилая площадь или линейные сооружения.