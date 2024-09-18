https://sputnik-georgia.ru/20240918/kakim-imuschestvom-vladeyut-grazhdane-gruzii-289941132.html

Каким имуществом владеют граждане Грузии?

Каким имуществом владеют граждане Грузии?

Sputnik Грузия

Всего граждане Грузии имеют право собственности на 3 273 188 единиц недвижимого имущества 18.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-18T10:11+0400

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2024-09-18T10:11+0400

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недвижимость в грузии

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Недвижимое имущество есть в собственности у 2 314 018 граждан Грузии, говорится в данных Национального агентства публичного реестра, предоставленных на запрос депутата парламента Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Всего граждане Грузии имеют право собственности на 3 273 188 единиц недвижимого имущества. Согласно данным на 23 августа, право собственности и совместной собственности на 819 425 квартир зарегистрировано на 715 251 гражданина. Согласно данным, 34 982 гражданина Грузии владеют 35 915 участками земли несельскохозяйственного предназначения, еще у 175 526 граждан есть право собственности или совместной собственности на 149 567 участков несельскохозяйственной земли, где есть здания.Еще у 137 962 граждан Грузии есть право собственности или совместной собственности на 182 834 других вида имущества – коммерческие площади, нежилая площадь или линейные сооружения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, экономика, национальное агентство публичного реестра, недвижимость, недвижимость в грузии