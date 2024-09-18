Когда в Грузии появятся продовольственные банки?
21:01 18.09.2024 (обновлено: 21:10 18.09.2024)
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid/
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Бенефициарами станут люди, которые нуждаются в продуктах питания, или те, кто социально уязвим
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Склад "Продовольственного банка", куда магазины и кафе в Грузии смогут сдавать продукты на благотворительность, появится в конце 2024 года, заявила координатор проекта "Продовольственный банк – Грузия" Саломе Джапаридзе.
"Продовольственные банки" смогут принимать продукты лишь с неистекшим сроком годности, безопасные для потребления, список которых определило правительство Грузии.
Эти продукты компании смогут дарить лично, либо передавать продовольственным благотворительным организациям/продовольственным банкам, которые зарегистрируются в качестве благотворительных организаций с основной функцией распределения излишков продуктов.
"Процесс непростой, однако мы думаем, что к ноябрю-декабрю максимум у нас будет склад, а уже с 2025 года, когда вступят в силу налоговые льготы, мы сможем работать, получать продукты и распределять их бенефициарам", - сказала Джапаридзе на пресс-конференции в пресс-клубе "Квира".
По информации эксперта, проект финансируется Европейским союзом и "Чешским агентством развития" и реализуется грузинской благотворительной организацией People in Need ("Человек в нужде").
На данном этапе идет процесс поиска склада в Тбилиси.
"Мы сотрудничаем с "Федерацией европейских продовольственных банков", которая говорит нам, что склад должен соответствовать определенным стандартам, чтобы безопасно хранить пожертвованные продукты", - отметила она.
Как пояснила Джапаридзе, "Продовольственный банк" — это центральный, крупный склад, логистически обеспечивающий поступление излишков продовольствия от сетей супермаркетов и дистрибьюторских компаний.
""Продовольственные банки" в Европе функционируют следующим образом: они принимают излишки продовольствия, затем доставляют их либо напрямую бенефициару, либо через другие неправительственные, благотворительные организации людям, которые в них нуждаются", - пояснила Джапаридзе.
"Закон о пищевых отходах и потерях" вступил в силу в октябре прошлого года. Оба подзаконных акта были опубликованы летом 2024 года. С 1 января 2025 года будут активированы налоговые льготы.
"Мы этого ждем. В остальном все готово. Проще говоря, до сих пор, если какой-либо супермаркет хотел пожертвовать немного еды, ему приходилось платить налог на прибыль и подоходный налог. С 2025 года им больше не придется платить эти налоги, их будут поощрять делать пожертвования", - сказала Джапаридзе.
По ее словам, первая пилотная программа проекта будет реализована в муниципалитете Цхалтубо. Продукты будут приниматься в Тбилиси, а раздача – осуществляться в Цхалтубо (регион Имерети).
Уже определено, что продукты в Цхалтубо получит 1 тысяча бенефициаров, которые будут соответствовать критериям для получения продовольствия. Бенефициарами станут люди, которые в нем нуждаются, или те, кто социально уязвим.
"Или те, кто не входит в этот список, но действительно уязвим и нуждается в дополнительной помощи", - добавила эксперт.
В список продуктов, которые смогут принять "Продовольственные банки", вошли так называемые сухие продукты низкого риска, такие как крупы, макароны, масло, кетчупы, соусы, супы быстрого приготовления, сухари без начинок, которые несут меньший риск, а также фрукты и овощи.
© photo: Sputnik / StringerТорговля выпечкой и булками у Вокзальной площади
Торговля выпечкой и булками у Вокзальной площади
© photo: Sputnik / Stringer
Также благотворительные организации смогут принимать хлебобулочные изделия, если они будут розданы в течение суток после производства. Организациям будет запрещено принимать алкогольные напитки или изготовленные в домашних условиях любые продукты.
Для авторизации организация должна быть зарегистрирована как бизнес-оператор, должна иметь статус благотворительной организации, удовлетворять требованиям законов о хранении продовольствия и обработки отходов.
При этом у организации должны быть внедрены процедуры анализа рисков и критических контрольных точек продуктов, иметься специальные склады для продуктов и система отчета, а также ежегодный план.
Для авторизации организации должны представить пакет документов о соответствии требованиям и заявление в Национальное агентство продовольствия. Они будут ответственны за распределение помощи нуждающимся.