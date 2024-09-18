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Курс лари на среду – 2,6998 GEL/$
Курс лари на среду – 2,6998 GEL/$
Sputnik Грузия
Курс национальной валюты Грузии понизился на 0,0013 лари по отношению к доллару 18.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-18T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 сентября в размере 2,6998 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0013 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, новости, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар, национальный банк грузии
Курс лари на среду – 2,6998 GEL/$
10:51 18.09.2024 (обновлено: 10:57 18.09.2024)
Курс национальной валюты Грузии понизился на 0,0013 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 сентября в размере 2,6998 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0013 лари по отношению к доллару.