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Мэр Тбилиси дал строгое предупреждение столичным водителям
Мэр Тбилиси дал строгое предупреждение столичным водителям
Sputnik Грузия
С началом учебы в часы пик весь центр грузинской столицы оказался в пробках 18.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-18T20:02+0400
2024-09-18T20:02+0400
2024-09-18T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Все автомобили, припаркованные в неположенном месте в Тбилиси, будут эвакуированы, напомнил общественности столичный мэр Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>С началом учебного года в часы пик весь центр Тбилиси оказался в пробках. Проблемы с передвижением есть и у общественного транспорта, который в большинстве районов столицы передвигается по специально выделенным линиям. Градоначальник также отметил, что существуют проблемы с парковками на местах для лиц с ОВЗ, подчеркнув, что в мэрии можно заказать специальные знаки лицам с ОВЗ, в том числе с доставкой на дом. "Если при использовании места паркинга на лобовом стекле автомобиля не будет расположен опознавательный знак, будет невозможно идентифицировать, использует ли полномочное лицо спецместо для паркинга, и, соответственно, будет наложен штраф и осуществлена эвакуация автомобиля", - добавил Каладзе. В Тбилиси штраф за парковку в неположенном месте составляет 50 лари (18,5 доллара). За соблюдением правил паркинга следит как патрульная полиция, так и пешие инспекторы мэрии Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парковка, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
парковка, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Мэр Тбилиси дал строгое предупреждение столичным водителям
С началом учебы в часы пик весь центр грузинской столицы оказался в пробках
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Все автомобили, припаркованные в неположенном месте в Тбилиси, будут эвакуированы, напомнил общественности столичный мэр Каха Каладзе.
С началом учебного года в часы пик весь центр Тбилиси оказался в пробках. Проблемы с передвижением есть и у общественного транспорта, который в большинстве районов столицы передвигается по специально выделенным линиям.
"Хочу всех попросить не останавливать частные автомобили на автобусных остановках. Это вызывает проблемы у общественного транспорта и пассажиров. Очень много подобных случаев. Поступают письма недовольных граждан, и мы эвакуируем такие автомобили. Моя просьба – не останавливать машины на "зебрах", тротуарах и автобусных остановках", - сказал Каладзе.
Градоначальник также отметил, что существуют проблемы с парковками на местах для лиц с ОВЗ, подчеркнув, что в мэрии можно заказать специальные знаки лицам с ОВЗ, в том числе с доставкой на дом.
"Если при использовании места паркинга на лобовом стекле автомобиля не будет расположен опознавательный знак, будет невозможно идентифицировать, использует ли полномочное лицо спецместо для паркинга, и, соответственно, будет наложен штраф и осуществлена эвакуация автомобиля", - добавил Каладзе.
В Тбилиси штраф за парковку в неположенном месте составляет 50 лари (18,5 доллара). За соблюдением правил паркинга следит как патрульная полиция, так и пешие инспекторы мэрии Тбилиси.