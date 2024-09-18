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Правление "Мечты" – время стабильности и экономического роста – эксперт
Правление "Мечты" – время стабильности и экономического роста – эксперт
Sputnik Грузия
За 12 лет правления партии, основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили, "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в стране наблюдался период спокойствия... 18.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-18T15:21+0400
2024-09-18T15:21+0400
2024-09-18T15:21+0400
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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва на тему "За что Запад наказывает Грузию?""12 лет правления Иванишвили – это 12 лет, когда относительный экономический успех сочетался с отсутствием войн… Здесь вопрос, насколько общество готово к тому, что новая цветная революция сможет привести Грузию к новому кризису", – заявил Новиков.Ранее служба внешней разведки России заявила, что Вашингтон планирует в Грузии новую цветную революцию, так как Запад недоволен политикой "Грузинской мечты" из-за позиции, которую страна заняла в российско-украинском конфликте.Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, аналитика, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, аналитика, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео
Правление "Мечты" – время стабильности и экономического роста – эксперт
За 12 лет правления партии, основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили, "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в стране наблюдался период спокойствия, экономического роста и отсутствия войн, считает заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва на тему "За что Запад наказывает Грузию?"
"12 лет правления Иванишвили – это 12 лет, когда относительный экономический успех сочетался с отсутствием войн… Здесь вопрос, насколько общество готово к тому, что новая цветная революция сможет привести Грузию к новому кризису", – заявил Новиков.
Ранее служба внешней разведки России заявила, что Вашингтон планирует в Грузии новую цветную революцию, так как Запад недоволен политикой "Грузинской мечты" из-за позиции, которую страна заняла в российско-украинском конфликте.
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.