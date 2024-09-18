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Пять иностранцев задержали за нелегальное пребывание в Грузии

Пять иностранцев задержали за нелегальное пребывание в Грузии

Sputnik Грузия

Задержанные не воспользовались предусмотренными законом сроками для добровольного отъезда из страны 18.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-18T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции и миграционного департамента задержали пять иностранных граждан за пребывание в Грузии без правовых оснований, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Среди задержанных – граждане Нигерии, Ирака, Пакистана, Турции и Египта. Установлено, что задержанные находились в стране без законного основания, предусмотренного законом "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", и не воспользовались предусмотренными законом сроками для добровольного отъезда из страны, в связи с чем было принято решение об их аресте. На данном этапе задержанные находятся в центре временного размещения миграционного департамента с целью отправки на родину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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