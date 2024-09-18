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Пять иностранцев задержали за нелегальное пребывание в Грузии
Пять иностранцев задержали за нелегальное пребывание в Грузии
Sputnik Грузия
Задержанные не воспользовались предусмотренными законом сроками для добровольного отъезда из страны 18.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-18T17:00+0400
2024-09-18T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции и миграционного департамента задержали пять иностранных граждан за пребывание в Грузии без правовых оснований, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Среди задержанных – граждане Нигерии, Ирака, Пакистана, Турции и Египта. Установлено, что задержанные находились в стране без законного основания, предусмотренного законом "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", и не воспользовались предусмотренными законом сроками для добровольного отъезда из страны, в связи с чем было принято решение об их аресте. На данном этапе задержанные находятся в центре временного размещения миграционного департамента с целью отправки на родину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, нигерия, ирак
грузия, новости, происшествия, тбилиси, нигерия, ирак
Пять иностранцев задержали за нелегальное пребывание в Грузии
17:00 18.09.2024 (обновлено: 17:01 18.09.2024)
Задержанные не воспользовались предусмотренными законом сроками для добровольного отъезда из страны
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik.
Сотрудники пограничной полиции и миграционного департамента задержали пять иностранных граждан за пребывание в Грузии без правовых оснований, говорится в сообщении
на сайте МВД Грузии.
Среди задержанных – граждане Нигерии, Ирака, Пакистана, Турции и Египта.
Установлено, что задержанные находились в стране без законного основания, предусмотренного законом "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", и не воспользовались предусмотренными законом сроками для добровольного отъезда из страны, в связи с чем было принято решение об их аресте.
На данном этапе задержанные находятся в центре временного размещения миграционного департамента с целью отправки на родину.