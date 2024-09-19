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Дождливая погода в Грузии сохранится в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Дождливая погода в Грузии сохранится в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

Сильные ливни возможны на побережье Черного моря и прилегающих районах, а также в горных и высокогорных частях страны 19.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-19T20:05+0400

2024-09-19T20:05+0400

2024-09-19T20:05+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Кратковременные дожди ожидаются в большинстве районов Грузии 20-21 сентября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сильные ливни возможны на побережье Черного моря и прилегающих районах, а также в горных и высокогорных частях страны. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы. Уровень угрозы развития природных катастроф средний, предупреждают синоптики.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>

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погода, грузия, новости, черное море, национальное агентство окружающей среды, непогода в грузии