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Курс лари на четверг – 2,7136 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,7136 GEL/$
Sputnik Грузия
Курс национальной валюты Грузии понизился на 0.0138 лари по отношению к доллару 19.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-19T09:48+0400
2024-09-19T09:48+0400
2024-09-19T09:48+0400
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 сентября в размере 2,7136 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0138 лари по отношению к доллару.
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курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари, грузия, экономика, новости, сша
курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари, грузия, экономика, новости, сша
Курс лари на четверг – 2,7136 GEL/$
Курс национальной валюты Грузии понизился на 0.0138 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 сентября в размере 2,7136 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0138 лари по отношению к доллару.