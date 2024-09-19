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Курс лари на четверг – 2,7136 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,7136 GEL/$

Sputnik Грузия

Курс национальной валюты Грузии понизился на 0.0138 лари по отношению к доллару 19.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-19T09:48+0400

2024-09-19T09:48+0400

2024-09-19T09:48+0400

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 сентября в размере 2,7136 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0138 лари по отношению к доллару.

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курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари, грузия, экономика, новости, сша