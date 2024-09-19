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Мэрия Тбилиси собирается всерьез взяться за нарушителей ПДД – видео
Мэрия Тбилиси собирается всерьез взяться за нарушителей ПДД – видео
Sputnik Грузия
С началом учебного года в часы пик весь центр Тбилиси оказался в пробках. Проблемы с передвижением есть и у общественного транспорта, который в большинстве... 19.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-19T16:41+0400
2024-09-19T16:41+0400
2024-09-19T16:41+0400
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Как с этим собирается бороться мэрия – узнаете из видео Sputnik Грузия.По словам представителей мэрии, большой проблемой является нерациональное использование личных автомобилей – жители города проезжают по 700-800 метров за поездку – такое расстояние они могут преодолеть пешком или на общественном транспорте.Горожане останавливают машины в неположенных местах – на тротуарах, так называемых "баслайнах", на "зебрах" и остановках общественного транспорта. Все это способствует настоящему коллапсу в центре города.
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MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, тбилиси, sputnik, пробки в тбилиси, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, тбилиси, sputnik, пробки в тбилиси, видео
Мэрия Тбилиси собирается всерьез взяться за нарушителей ПДД – видео
С началом учебного года в часы пик весь центр Тбилиси оказался в пробках. Проблемы с передвижением есть и у общественного транспорта, который в большинстве районов столицы передвигается по специально выделенным линиям
Как с этим собирается бороться мэрия – узнаете из видео Sputnik Грузия.
По словам представителей мэрии, большой проблемой является нерациональное использование личных автомобилей – жители города проезжают по 700-800 метров за поездку – такое расстояние они могут преодолеть пешком или на общественном транспорте.
Горожане останавливают машины в неположенных местах – на тротуарах, так называемых "баслайнах", на "зебрах" и остановках общественного транспорта. Все это способствует настоящему коллапсу в центре города.