https://sputnik-georgia.ru/20240919/meriya-tbilisi-sobiraetsya-vserez-vzyatsya-za-narushiteley-pdd--video-289972379.html

Мэрия Тбилиси собирается всерьез взяться за нарушителей ПДД – видео

Мэрия Тбилиси собирается всерьез взяться за нарушителей ПДД – видео

Sputnik Грузия

С началом учебного года в часы пик весь центр Тбилиси оказался в пробках. Проблемы с передвижением есть и у общественного транспорта, который в большинстве... 19.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-19T16:41+0400

2024-09-19T16:41+0400

2024-09-19T16:41+0400

мультимедиа

видео-новости из грузии

видео

грузия

тбилиси

sputnik

пробки в тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/13/289972183_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eec9cd5cfba9f78c1f3d02db215f4f85.jpg

Как с этим собирается бороться мэрия – узнаете из видео Sputnik Грузия.По словам представителей мэрии, большой проблемой является нерациональное использование личных автомобилей – жители города проезжают по 700-800 метров за поездку – такое расстояние они могут преодолеть пешком или на общественном транспорте.Горожане останавливают машины в неположенных местах – на тротуарах, так называемых "баслайнах", на "зебрах" и остановках общественного транспорта. Все это способствует настоящему коллапсу в центре города.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, тбилиси, sputnik, пробки в тбилиси, видео