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Задержан обвиняемый в убийстве первой женщины-трансгендера в Грузии – СМИ

Задержан обвиняемый в убийстве первой женщины-трансгендера в Грузии – СМИ

Sputnik Грузия

Кесария Абармидзе была жестоко убита у себя дома, на теле было обнаружено множество ножевых ранений 19.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-19T08:55+0400

2024-09-19T08:55+0400

2024-09-19T13:17+0400

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кесария абрамидзе

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве Кесарии Абрамидзе – первой трансгендерной женщины в Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2". Модель обнаружили мертвой накануне вечером в ее доме в районе Диди Дигоми в Тбилиси. На теле Кесарии было обнаружено множество ножевых ранений.До поздней ночи на месте происшествия велись следственные мероприятия. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство".По данным СМИ, в убийстве подозревается 26-летний Бека Джаиани, с которым у Абрамидзе были отношения. Причиной конфликта между молодыми людьми могла стать публикация совместной фотографии в соцсети, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".Кесарии Абрамидзе (Бесо Абрамидзе) было 37 лет. Об операции по смене пола она заявила в 2014 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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