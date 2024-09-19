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Убийство трансгендера в Тбилиси – омбудсмен призвал строго наказать убийцу Кесарии
Убийство трансгендера в Тбилиси – омбудсмен призвал строго наказать убийцу Кесарии
Sputnik Грузия
Тело Кесарии Абрамидзе, которая в 2014 году публично объявила о смене пола, было обнаружено в ее доме вечером 18 сентября 19.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-19T11:26+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани требует строгого наказания для обвиняемого в убийстве первой женщины-трансгендера в Грузии Кесарии Абрамидзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Тело Кесарии Абрамидзе, которая в 2014 году публично объявила о смене пола, было обнаружено в ее доме вечером 18 сентября. По данным СМИ, на ее теле было более 10 ножевых ранений. Полиция уже задержала обвиняемого, Б. Дж. 1998 года рождения, по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах с особой жестокостью по гендерному признаку.По версии МВД, обвиняемый 18 сентября во время ссоры в районе Тбилиси, Диди Дигоми, нанес 37-летней Абрамидзе множественные ранения холодным оружием в ее же доме и после скрылся с места происшествия. Сразу после происшествия в СМИ распространилась информация, что в ее убийстве подозревают Беку Джаиани 1998 года рождения. По предварительной информации, пара встречалась, и причиной конфликта стало фото, опубликованное Абрамидзе в социальных сетях – она опубликовала совместное фото с Джаиани в день своей смерти. Следствие ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах по гендерному признаку с особой жестокостью". В случае подтверждения вины задержанному грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, кесария абрамидзе, леван иоселиани
Убийство трансгендера в Тбилиси – омбудсмен призвал строго наказать убийцу Кесарии
11:26 19.09.2024 (обновлено: 12:50 19.09.2024)
Тело Кесарии Абрамидзе, которая в 2014 году публично объявила о смене пола, было обнаружено в ее доме вечером 18 сентября
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани требует строгого наказания для обвиняемого в убийстве первой женщины-трансгендера в Грузии Кесарии Абрамидзе.
Тело Кесарии Абрамидзе, которая в 2014 году публично объявила о смене пола, было обнаружено в ее доме вечером 18 сентября. По данным СМИ, на ее теле было более 10 ножевых ранений. Полиция уже задержала обвиняемого, Б. Дж. 1998 года рождения, по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах с особой жестокостью по гендерному признаку.
"Прежде всего соболезную семье и близким и надеюсь, что преступник будет наказан строжайше и в кратчайшие сроки. Этот факт – еще одно подтверждение того, что реагирование со стороны органов правопорядка и общества на преступления, совершенные с мотивом ненависти и гендерной идентичности, должно быть особо строгим", – заявил Иоселиани.
По версии МВД, обвиняемый 18 сентября во время ссоры в районе Тбилиси, Диди Дигоми, нанес 37-летней Абрамидзе множественные ранения холодным оружием в ее же доме и после скрылся с места происшествия.
Сразу после происшествия в СМИ распространилась информация, что в ее убийстве подозревают Беку Джаиани 1998 года рождения. По предварительной информации, пара встречалась, и причиной конфликта стало фото, опубликованное Абрамидзе в социальных сетях – она опубликовала совместное фото с Джаиани в день своей смерти.
Следствие ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах по гендерному признаку с особой жестокостью". В случае подтверждения вины задержанному грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.