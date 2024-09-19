https://sputnik-georgia.ru/20240919/skolko-chelovek-poluchili-status-sootechestvennika-gruzii-289955997.html

Сколько человек получили статус соотечественника Грузии?

Сколько человек получили статус соотечественника Грузии?

Sputnik Грузия

Граждане со статусом соотечественника, находясь на территории Грузии, пользуются правами и свободами, предусмотренными законом Грузии "О правовом положении... 19.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-19T15:40+0400

2024-09-19T15:40+0400

2024-09-19T15:40+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Официальный статус соотечественника Грузии с 1 марта 2012 года по 5 сентября 2024 года получили 3 497 человек, говорится в информации Агентства развития гражданских сервисов Минюста Грузии, предоставленной на запрос депутата. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Статус соотечественника, проживающего за рубежом, могут получить совершеннолетние лица, которые являются гражданами Грузии, проживающими длительное время в иностранном государстве, или являются иностранными гражданами с грузинским происхождением, или(и) родной язык которых принадлежит к грузино-кавказским языкам.Помимо этого, в случае согласия международной федерации по соответствующему виду спорта, он вправе участвовать в спортивных соревнованиях от имени Грузии, в составе национальной сборной команды. Также, если он является гражданином государства, гражданам которого требуется виза для въезда в Грузию, он вправе пересекать государственную границу Грузии без визы и находиться на территории Грузии не более 30 дней. При подаче заявления по вопросу о гражданстве Грузии он вправе уплатить стоимость обслуживания на льготных условиях. Соотечественники, проживающие за рубежом, также имеют возможность участвовать в различных целевых программах, предназначенных для диаспоры, финансируемой грузинским государством. Что нужно для получения статуса Для получения статуса соотечественника, проживающего за рубежом, надо представить Агентству развития гражданских сервисов заявление лично или через представителя. Лицо, находящееся за рубежом, может подать заявление в дипломатическое представительство или консульское учреждение Грузии за границей, которое обеспечивает пересылку заявления Агентству. Соискатель статуса соотечественника, проживающего за рубежом, вместе с заявлением должен представить также две фотографии; паспорт или иной документ, удостоверяющий гражданство и личность; мотивационное письмо. К документам могут прилагаться следующие документы:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинская диаспора, многоликая грузия, грузинская диаспора россии, диаспоры, агентство развития гражданских сервисов, общество, новости, грузия