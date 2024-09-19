https://sputnik-georgia.ru/20240919/ukhudshenie-otnosheniy-s-zapadom-gruziya-kompensiruet-usileniem-druzhby-s-vostokom--ekspert-289972019.html

Ухудшение отношений с Западом Грузия компенсирует усилением дружбы с Востоком – эксперт

Ухудшение отношений с Западом Грузия компенсирует усилением дружбы с Востоком – эксперт

Sputnik Грузия

На фоне заметного отдаления Грузии от Запада наблюдается ее сближение с Востоком, а именно с Китаем, считает заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ... 19.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-19T16:18+0400

2024-09-19T16:18+0400

2024-09-19T16:37+0400

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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва на тему "За что Запад наказывает Грузию?""Грузия явно пытается компенсировать свой некий антизападный крен восточным креном", – заявил Новиков. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С 2018 года между странами действует соглашение о свободной торговле, которое освобождает примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае.Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. В том же году Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай запустил безвиз для граждан Грузии.

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