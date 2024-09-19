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Ухудшение отношений с Западом Грузия компенсирует усилением дружбы с Востоком – эксперт
Ухудшение отношений с Западом Грузия компенсирует усилением дружбы с Востоком – эксперт
Sputnik Грузия
На фоне заметного отдаления Грузии от Запада наблюдается ее сближение с Востоком, а именно с Китаем, считает заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ... 19.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-19T16:18+0400
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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва на тему "За что Запад наказывает Грузию?""Грузия явно пытается компенсировать свой некий антизападный крен восточным креном", – заявил Новиков. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С 2018 года между странами действует соглашение о свободной торговле, которое освобождает примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае.Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. В том же году Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай запустил безвиз для граждан Грузии.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, китай, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, китай, пресс-центр, видео
Ухудшение отношений с Западом Грузия компенсирует усилением дружбы с Востоком – эксперт
16:18 19.09.2024 (обновлено: 16:37 19.09.2024)
На фоне заметного отдаления Грузии от Запада наблюдается ее сближение с Востоком, а именно с Китаем, считает заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва на тему "За что Запад наказывает Грузию?"
"Грузия явно пытается компенсировать свой некий антизападный крен восточным креном", – заявил Новиков. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С 2018 года между странами действует соглашение о свободной торговле, которое освобождает примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае.
Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. В том же году Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай запустил безвиз для граждан Грузии.