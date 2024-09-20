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Ищенко: террористов вербуют в ВСУ и как Шольц провалил свою миссию в ЦА

Ищенко: террористов вербуют в ВСУ и как Шольц провалил свою миссию в ЦА

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Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 20.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-20T14:08+0400

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Почему США и Британия решили не объявлять о разрешении ударов ракетами по России? Зачем Киев ведет переговоры с сирийскими террористами? Что Шольц хотел получить от визита в Центральную Азию и почему не достиг своих целей? Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.

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