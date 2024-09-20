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Ищенко: террористов вербуют в ВСУ и как Шольц провалил свою миссию в ЦА
Ищенко: террористов вербуют в ВСУ и как Шольц провалил свою миссию в ЦА
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Почему США и Британия решили не объявлять о разрешении ударов ракетами по России? Зачем Киев ведет переговоры с сирийскими террористами? Что Шольц хотел получить от визита в Центральную Азию и почему не достиг своих целей? Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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мультимедиа, видео, в мире, сша, киев, видео
мультимедиа, видео, в мире, сша, киев, видео
Ищенко: террористов вербуют в ВСУ и как Шольц провалил свою миссию в ЦА
14:08 20.09.2024 (обновлено: 14:14 20.09.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика"
Почему США и Британия решили не объявлять о разрешении ударов ракетами по России? Зачем Киев ведет переговоры с сирийскими террористами? Что Шольц хотел получить от визита в Центральную Азию и почему не достиг своих целей?
Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.