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"Иванишвили сделал смелый шаг" – депутат Госдумы о заявлении основателя "Грузинской мечты"
"Иванишвили сделал смелый шаг" – депутат Госдумы о заявлении основателя "Грузинской мечты"
Sputnik Грузия
Слова основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили о том, что Грузия принесет извинения осетинскому народу за... 20.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-20T14:52+0400
2024-09-20T14:52+0400
2024-09-20T14:52+0400
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Так считает председатель Комитета Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.Об этом Калашников заявил в интервью телевидению "Солидарность во имя мира"."Мы не ожидали таких политических заявлений, но шаг очень смелый, мужественный, несвойственный для нынешних политиков, особенно тех, кто проживает на Западе. Он прекрасно понимает, что это приведет его к конфликтам с западными силами…", - заявил Калашников.Вызвавшее ажиотаж заявление Иванишвили сделал в минувшую субботу в Гори, жители которого на себе испытали все ужасы войны августа 2008 года. Этот город находится в часе езды от Цхинвали."Мы обязательно найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что совершившее измену "Национальное движение", согласно полученному заданию, охватило пламенем огня наших осетинских братьев и сестер", – сказал Иванишвили на предвыборной встрече с жителями региона Шида Картли. Первый номер избирательного списка "Грузинской мечты" подчеркнул, что сразу после выборов все, кто развязал войну и разрушил грузино-осетинские братские отношения, будут привлечены к ответственности.
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мультимедиа, видео, грузия, политика, гори, цхинвали, бидзина иванишвили, леонид калашников, грузинская мечта - демократическая грузия, видео
мультимедиа, видео, грузия, политика, гори, цхинвали, бидзина иванишвили, леонид калашников, грузинская мечта - демократическая грузия, видео
"Иванишвили сделал смелый шаг" – депутат Госдумы о заявлении основателя "Грузинской мечты"
Слова основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили о том, что Грузия принесет извинения осетинскому народу за события 2008 года, являются очень смелым, мужественным шагом, несвойственным для современных политиков
Так считает председатель Комитета Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Об этом Калашников заявил в интервью телевидению "Солидарность во имя мира".
"Мы не ожидали таких политических заявлений, но шаг очень смелый, мужественный, несвойственный для нынешних политиков, особенно тех, кто проживает на Западе. Он прекрасно понимает, что это приведет его к конфликтам с западными силами…", - заявил Калашников.
Вызвавшее ажиотаж заявление Иванишвили сделал в минувшую субботу в Гори, жители которого на себе испытали все ужасы войны августа 2008 года. Этот город находится в часе езды от Цхинвали.
"Мы обязательно найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что совершившее измену "Национальное движение", согласно полученному заданию, охватило пламенем огня наших осетинских братьев и сестер", – сказал Иванишвили на предвыборной встрече с жителями региона Шида Картли. Первый номер избирательного списка "Грузинской мечты" подчеркнул, что сразу после выборов все, кто развязал войну и разрушил грузино-осетинские братские отношения, будут привлечены к ответственности.