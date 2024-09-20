https://sputnik-georgia.ru/20240920/kogda-v-gruzii-poyavitsya-vaktsina-ot-grippa-289974767.html

Когда в Грузии появится вакцина от гриппа?

Когда в Грузии появится вакцина от гриппа?

Sputnik Грузия

Вакцина будет бесплатной для людей, входящих в группу риска, а также для медработников и людей, страдающих от избыточного веса 20.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-20T11:01+0400

2024-09-20T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Вакцина против вируса гриппа будет доступна для граждан Грузии со второй половины октября, заявил медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе на пресс-конференции в медиацентре "Мтавари". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В связи с приближением сезона распространения респираторных заболеваний Минздрав Грузии закупит вакцины против вируса гриппа. В 2023 и 2022 году было закуплено 200 тысяч доз. Лица, входящие в группу риска, как и в прошлые годы, получат вакцину от государства бесплатно. В риск-группу входят в первую очередь беременные, пожилые, дети и лица с хроническими заболеваниями. Кроме того, вакцина будет бесплатной для медработников и людей, страдающих от избыточного веса. Как уточнил Чхаидзе, в группу риска входят дети до 2 лет, а также население старше 65 лет. Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины. В Грузии для более эффективной борьбы с гриппом несколько раз продлевали сроки бесплатной вакцинации. В рамках госпрограммы иммунизации ведомство в 2023 году закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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