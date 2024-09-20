https://sputnik-georgia.ru/20240920/kurs-lari-na-pyatnitsu--27236-gel-289980110.html

Курс лари на пятницу – 2,7236 GEL/$

Курс лари на пятницу – 2,7236 GEL/$

Sputnik Грузия

Курс национальной валюты Грузии понизился на 0,0100 лари по отношению к доллару 20.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-20T10:16+0400

2024-09-20T10:16+0400

2024-09-20T10:23+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 сентября в размере 2,7236 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0100 лари по отношению к доллару.

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