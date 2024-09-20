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Курс лари на пятницу – 2,7236 GEL/$
Курс лари на пятницу – 2,7236 GEL/$
Sputnik Грузия
Курс национальной валюты Грузии понизился на 0,0100 лари по отношению к доллару 20.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-20T10:16+0400
2024-09-20T10:16+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 сентября в размере 2,7236 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0100 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, новости, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, доллар, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, доллар, национальный банк грузии
Курс лари на пятницу – 2,7236 GEL/$
10:16 20.09.2024 (обновлено: 10:23 20.09.2024)
Курс национальной валюты Грузии понизился на 0,0100 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 сентября в размере 2,7236 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0100 лари по отношению к доллару.