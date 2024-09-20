Внешняя торговля Грузии продолжает расти
10:01 20.09.2024 (обновлено: 10:08 20.09.2024)
© photo: Sputnik / StringerПортовые краны в Потийском порту
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 4,2 млн долларов – на 2,5% больше, чем в аналогичный период 2023 года.
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2024 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 14,7 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 10,5 миллиарда долларов, что почти на 3,3% больше данных за восемь месяцев 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-август 2024 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
4 173,9
2,5
Импорт
10 526,9
3,3
Всего
14 700,8
3,0
Экспорт составил 4,2 миллиарда долларов – на 2,5% больше, чем в аналогичный период 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии за восемь месяцев 2024 года составил 6,4 миллиарда долларов, что на 3,8% больше аналогичного прошлогоднего показателя.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т.д.
Топ-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-август 2024 год
Товары
Объем, млн долларов
Рост/падение, %
Легковые автомобили
1 478,1
8,0
Ферросплавы
219,6
91,1
Вино
196,6
16,1
Спиртные напитки
187,2
63,2
Руды и концентраты драгоценных металлов
147,8
260,9
За восемь месяцев 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов –на 260,9%, ферросплавов – на 91,1%, а также спиртных напитков – на 63,2%.
В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 28,1%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
Топ-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-август 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/падение, %
Легковые автомобили
1 978,1
-10,9
Нефтепродукты
880,6
23,0
Лекарства
416,2
17,3
Газ
258,7
-15,1
Вычислительные машины и их блоки
210,4
93,1
За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков –на 93,1%, прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 41,7%, и грузовых авто – на 31,6%.
С начала года сократился импорт телефонных аппаратов – на 16,2%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 15,1%, а также легковых автомобилей – на 10,9%.
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-августе 2024 года составил 2,1 миллиарда долларов, что составляет 14,2% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-августе 2024 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/падение, %
Турция
2 085,3
7,4
Россия
1 636,2
-3,0
США
1 278,7
-10,0
Китай
1 235,4
12,6
Азербайджан
848,4
-13,4
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.