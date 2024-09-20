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Внешняя торговля Грузии продолжает расти
Внешняя торговля Грузии продолжает расти
Sputnik Грузия
Экспорт составил 4,2 млн долларов – на 2,5% больше, чем в аналогичный период 2023 года. 20.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-20T10:01+0400
2024-09-20T10:08+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2024 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 14,7 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;За отчетный период в страну импортировали продукцию на 10,5 миллиарда долларов, что почти на 3,3% больше данных за восемь месяцев 2023 года.Экспорт составил 4,2 миллиарда долларов – на 2,5% больше, чем в аналогичный период 2023 года.Отрицательный торговый баланс Грузии за восемь месяцев 2024 года составил 6,4 миллиарда долларов, что на 3,8% больше аналогичного прошлогоднего показателя.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т.д.За восемь месяцев 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов –на 260,9%, ферросплавов – на 91,1%, а также спиртных напитков – на 63,2%.В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 28,1%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков –на 93,1%, прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 41,7%, и грузовых авто – на 31,6%.С начала года сократился импорт телефонных аппаратов – на 16,2%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 15,1%, а также легковых автомобилей – на 10,9%.С кем торгует ГрузияТурция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-августе 2024 года составил 2,1 миллиарда долларов, что составляет 14,2% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, сакстат, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, сакстат, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Внешняя торговля Грузии продолжает расти

10:01 20.09.2024 (обновлено: 10:08 20.09.2024)
© photo: Sputnik / StringerПортовые краны в Потийском порту
Портовые краны в Потийском порту - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 4,2 млн долларов – на 2,5% больше, чем в аналогичный период 2023 года.
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2024 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 14,7 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
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За отчетный период в страну импортировали продукцию на 10,5 миллиарда долларов, что почти на 3,3% больше данных за восемь месяцев 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-август 2024 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

4 173,9

2,5

Импорт

10 526,9

3,3

Всего

14 700,8

3,0

Экспорт составил 4,2 миллиарда долларов – на 2,5% больше, чем в аналогичный период 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии за восемь месяцев 2024 года составил 6,4 миллиарда долларов, что на 3,8% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т.д.
Топ-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-август 2024 год

Товары

Объем, млн долларов

Рост/падение, %

Легковые автомобили

1 478,1

8,0

Ферросплавы

219,6

91,1

Вино

196,6

16,1

Спиртные напитки

187,2

63,2

Руды и концентраты драгоценных металлов

147,8

260,9

За восемь месяцев 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов –на 260,9%, ферросплавов – на 91,1%, а также спиртных напитков – на 63,2%.
В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 28,1%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
Топ-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-август 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/падение, %

Легковые автомобили

1 978,1

-10,9

Нефтепродукты

880,6

23,0

Лекарства

416,2

17,3

Газ

258,7

-15,1

Вычислительные машины и их блоки

210,4

93,1

За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков –на 93,1%, прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 41,7%, и грузовых авто – на 31,6%.
С начала года сократился импорт телефонных аппаратов – на 16,2%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 15,1%, а также легковых автомобилей – на 10,9%.

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-августе 2024 года составил 2,1 миллиарда долларов, что составляет 14,2% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-августе 2024 года

Страны

Объем, млн долларов

Рост/падение, %

Турция

2 085,3

7,4

Россия

1 636,2

-3,0

США

1 278,7

-10,0

Китай

1 235,4

12,6

Азербайджан

848,4

-13,4

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.
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