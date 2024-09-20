https://sputnik-georgia.ru/20240920/osuzhdennyy-za-popytku-ubiystva-givi-targamadze-pytalsya-nezakonno-popast-v-gruziyu---mvd-289986900.html

Осужденный за попытку убийства Гиви Таргамадзе пытался незаконно попасть в Грузию - МВД

Осужденный за попытку убийства Гиви Таргамадзе пытался незаконно попасть в Грузию - МВД

Sputnik Грузия

Разыскиваемый уже восемь лет Хечуашвили пытался тайно попасть в Грузию из Турции 20.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-20T16:48+0400

2024-09-20T16:48+0400

2024-09-20T16:48+0400

грузия

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тбилисский городской суд

гиви таргамадзе

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. МВД Грузии раскрыло детали задержания находящегося в розыске бывшего сотрудника министерства Давида (Дарчо) Хечуашвили, который заочно осужден за попытку убийства в 2016 году на то время депутата парламента Гиви Таргамадзе.Машина Таргамадзе взорвалась неподалеку от офиса бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в центре Тбилиси 4 октября 2016 года, за четыре дня до парламентских выборов. Находящиеся в машине Таргамадзе и его водитель отделались легкими повреждениями, а пятеро прохожих серьезно пострадали.О деталях задержания и установления личности разыскиваемого за попытку убийства в течение восьми лет Хечуашвили рассказал на брифинге замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.Хечуашвили незаконно пересек государственную границу Грузии через т. н. "зеленую зону". Его зафиксировала камера на охраняемом пограничным сектором "Карцахи" участке, на турецко-грузинской границе, 19 сентября.Когда сотрудники пограничной полиции МВД остановили нарушителя границы для проверки, при нем не оказалось никаких документов, удостоверяющих личность, соответственно, в целях идентификации пограничники отвели его в административное здание пограничного сектора.Пограничникам Хечуашвили назвался другим именем. Тем не менее им удалось осуществить первичную идентификацию нарушителя и на основе баз данных МВД установить, что это разыскиваемый с 2016 года Грузией и с 2017 года Интерполом Хечуашвили.Личность задержанного на границе подтвердила и габитоскопическая экспертиза.Хечуашвили заочно был признан виновным в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боевых материалов, взрывчатого вещества и взрывного устройства, а также повреждении-уничтожении чужой вещи. Он получил 18 лет тюрьмы. МВД подчеркнуло, что расследование дела о попытке убийства Таргамадзе продолжается для установления и задержания соучастников.Детали делаСогласно материалам дела, Хечуашвили, запланировав вместе с соучастниками убийство Таргамадзе, начинил заднюю часть машины депутата взрывчаткой.Вечером 4 октября Таргамадзе вышел из офиса "Нацдвижения" на улице Собчака в центре Тбилиси и сел в машину. После того, как Хечуашвили убедился, что в машине, кроме Таргамадзе и его водителя никого нет, он подождал, пока машина поедет в направлении площади Орбелиани и приблизится к улице Векуа, и привел взрывное устройство в действие.По данным прокуратуры, после преступления Хечуашвили покинул Грузию.По делу о подрыве машины Таргамадзе проходил некий Борис Чагунава, полиция задержала его через три дня после случившегося по обвинению в незаконном хранении оружия. В феврале 2017 года Тбилисский суд признал Чагунава виновным и приговорил к 4 годам условно.В то время Таргамадзе был членом "Единого национального движения". После выборов он и многие другие лидеры партии покинули ее и основали свою политическую организацию – "Европейская Грузия – движение за свободу".Таргамадзе выразил недоверие следствию и начал собственное расследование. Он утверждал, что стал мишенью российских спецслужб, поскольку его подозревали в организации протестов в России. В одном из интервью Таргамадзе предположил, что Хечуашвили, возможно, уже нет в живых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, турция, тбилисский городской суд, гиви таргамадзе