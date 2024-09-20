https://sputnik-georgia.ru/20240920/raskryty-detali-ubiystva-pervoy-zhenschiny-transgendera-v-gruzii-289984876.html
Раскрыты детали убийства первой женщины-трансгендера в Грузии
Раскрыты детали убийства первой женщины-трансгендера в Грузии
Sputnik Грузия
Кесария Абрамидзе получила 28 ножевых ранений и скончалась на месте 20.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-20T15:20+0400
2024-09-20T15:20+0400
2024-09-20T15:49+0400
грузия
происшествия
тбилиси
сенаки
новости
кесария абрамидзе
убийство
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/13/289965758_0:291:1068:892_1920x0_80_0_0_3acf219d25042cda578378fd67891190.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение Беке Джаиани, задержанному за убийство первой женщины-трансгендера в стране Кесарии Абрамидзе, и обнародовала детали расследования этого громкого дела. Расследование МВД показало, что примерно за неделю до убийства между Абрамидзе и обвиняемым возникли разногласия по личному вопросу и из-за этого они расстались. В день убийства, 18 сентября в 15:50 Джаиани приобрел в одном из магазинов на улице Адама Мицкевича в Тбилиси складной нож Opinel и задумал встретиться с Абрамидзе. По словам обвиняемого, Абрамидзе согласилась на встречу взамен на обнародование в социальной сети отображающих их отношения фотографий. Обвиняемый ради встречи и осуществления замысла согласился на обнародование снимков, после чего Абрамидзе залила фотографии в соцсеть. От площади Саакадзе обвиняемый отправился на такси к дому Абрамидзе. На место он прибыл около 19:10, зашел там же в продуктовый магазин, приобрел алкоголь и около 19:27 вошел в квартиру Абрамидзе.Примерно через 20 минут Джаиани вышел из квартиры жертвы и быстрыми шагами спустился по лестнице. С улицы Автандили он отправился через улицу Вепхисткаосани сначала на улицу Мириан Мепе, а потом на улицу Парнаваз Мепе, где зашел к квартиру родственника и переоделся, сменив только окровавленную футболку. Покинув эту квартиру, он сначала на такси отправился до метро "Дидубе", откуда на метро доехал до станции "Сараджишвили", а далее на такси отправился в сторону Сенаки (регион Самегрело – Земо Сванети), что примерно в 280 км от Тбилиси.Полиция остановила машину на пути в Самтредия (250 км от Тбилиси), на прилегающей к Кутаисскому международному аэропорту территории, и задержала обвиняемого. В рамках расследования велась скрытая аудио- и видеосъемка, в ходе которой обвиняемый рассказывал о деталях преступления. Джаиани предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью по гендерному признаку. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Прокуратура намерена ходатайствовать на суде о помещении обвиняемого под арест на время судебного разбирательства. Между тем МВД продолжает расследование по делу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
сенаки
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/13/289965758_0:268:1068:1069_1920x0_80_0_0_a273f8393c04413061c5146a31c03997.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, происшествия, тбилиси, сенаки, новости, кесария абрамидзе, убийство
грузия, происшествия, тбилиси, сенаки, новости, кесария абрамидзе, убийство
Раскрыты детали убийства первой женщины-трансгендера в Грузии
15:20 20.09.2024 (обновлено: 15:49 20.09.2024)
Кесария Абрамидзе получила 28 ножевых ранений и скончалась на месте
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение Беке Джаиани, задержанному за убийство первой женщины-трансгендера в стране Кесарии Абрамидзе, и обнародовала детали расследования этого громкого дела.
Расследование МВД показало, что примерно за неделю до убийства между Абрамидзе и обвиняемым возникли разногласия по личному вопросу и из-за этого они расстались.
В день убийства, 18 сентября в 15:50 Джаиани приобрел в одном из магазинов на улице Адама Мицкевича в Тбилиси складной нож Opinel и задумал встретиться с Абрамидзе.
По словам обвиняемого, Абрамидзе согласилась на встречу взамен на обнародование в социальной сети отображающих их отношения фотографий. Обвиняемый ради встречи и осуществления замысла согласился на обнародование снимков, после чего Абрамидзе залила фотографии в соцсеть.
От площади Саакадзе обвиняемый отправился на такси к дому Абрамидзе. На место он прибыл около 19:10, зашел там же в продуктовый магазин, приобрел алкоголь и около 19:27 вошел в квартиру Абрамидзе.
"Обвиняемый на почве спора, с мотивом мести, сначала ударил Кесарию Абрамидзе рукой, а после нанес 28 ранений в разные части тела приобретенным в тот же день ножом. От полученных повреждений Кесария Абрамидзе скончалась на месте", - сказано в сообщении прокуратуры.
Примерно через 20 минут Джаиани вышел из квартиры жертвы и быстрыми шагами спустился по лестнице. С улицы Автандили он отправился через улицу Вепхисткаосани сначала на улицу Мириан Мепе, а потом на улицу Парнаваз Мепе, где зашел к квартиру родственника и переоделся, сменив только окровавленную футболку.
Покинув эту квартиру, он сначала на такси отправился до метро "Дидубе", откуда на метро доехал до станции "Сараджишвили", а далее на такси отправился в сторону Сенаки (регион Самегрело – Земо Сванети), что примерно в 280 км от Тбилиси.
Полиция остановила машину на пути в Самтредия (250 км от Тбилиси), на прилегающей к Кутаисскому международному аэропорту территории, и задержала обвиняемого. В рамках расследования велась скрытая аудио- и видеосъемка, в ходе которой обвиняемый рассказывал о деталях преступления.
Джаиани предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью по гендерному признаку. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Прокуратура намерена ходатайствовать на суде о помещении обвиняемого под арест на время судебного разбирательства.
Между тем МВД продолжает расследование по делу.