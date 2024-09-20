https://sputnik-georgia.ru/20240920/raskryty-detali-ubiystva-pervoy-zhenschiny-transgendera-v-gruzii-289984876.html

Раскрыты детали убийства первой женщины-трансгендера в Грузии

Раскрыты детали убийства первой женщины-трансгендера в Грузии

Sputnik Грузия

Кесария Абрамидзе получила 28 ножевых ранений и скончалась на месте 20.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-20T15:20+0400

2024-09-20T15:20+0400

2024-09-20T15:49+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение Беке Джаиани, задержанному за убийство первой женщины-трансгендера в стране Кесарии Абрамидзе, и обнародовала детали расследования этого громкого дела. Расследование МВД показало, что примерно за неделю до убийства между Абрамидзе и обвиняемым возникли разногласия по личному вопросу и из-за этого они расстались. В день убийства, 18 сентября в 15:50 Джаиани приобрел в одном из магазинов на улице Адама Мицкевича в Тбилиси складной нож Opinel и задумал встретиться с Абрамидзе. По словам обвиняемого, Абрамидзе согласилась на встречу взамен на обнародование в социальной сети отображающих их отношения фотографий. Обвиняемый ради встречи и осуществления замысла согласился на обнародование снимков, после чего Абрамидзе залила фотографии в соцсеть. От площади Саакадзе обвиняемый отправился на такси к дому Абрамидзе. На место он прибыл около 19:10, зашел там же в продуктовый магазин, приобрел алкоголь и около 19:27 вошел в квартиру Абрамидзе.Примерно через 20 минут Джаиани вышел из квартиры жертвы и быстрыми шагами спустился по лестнице. С улицы Автандили он отправился через улицу Вепхисткаосани сначала на улицу Мириан Мепе, а потом на улицу Парнаваз Мепе, где зашел к квартиру родственника и переоделся, сменив только окровавленную футболку. Покинув эту квартиру, он сначала на такси отправился до метро "Дидубе", откуда на метро доехал до станции "Сараджишвили", а далее на такси отправился в сторону Сенаки (регион Самегрело – Земо Сванети), что примерно в 280 км от Тбилиси.Полиция остановила машину на пути в Самтредия (250 км от Тбилиси), на прилегающей к Кутаисскому международному аэропорту территории, и задержала обвиняемого. В рамках расследования велась скрытая аудио- и видеосъемка, в ходе которой обвиняемый рассказывал о деталях преступления. Джаиани предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью по гендерному признаку. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Прокуратура намерена ходатайствовать на суде о помещении обвиняемого под арест на время судебного разбирательства. Между тем МВД продолжает расследование по делу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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