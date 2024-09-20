https://sputnik-georgia.ru/20240920/razyskivaemyy-za-podryv-mashiny-givi-targamadze-zaderzhan-na-vezde-v-gruziyu-289982994.html

Разыскиваемый за подрыв машины Гиви Таргамадзе задержан на въезде в Грузию

Разыскиваемый за подрыв машины Гиви Таргамадзе задержан на въезде в Грузию

Sputnik Грузия

В феврале 2019 года Тбилисский горсуд заочно признал Хечуашвили виновным в попытке убийства депутата 20.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-20T13:40+0400

2024-09-20T13:40+0400

2024-09-20T13:40+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Задержан бывший сотрудник МВД Грузии Давид Хечуашвили, заочно приговоренный к тюремному заключению за подрыв в 2016 году автомобиля на то время депутата парламента страны Гиви Таргамадзе, сообщает телеканал "Рустави 2". Машина Таргамадзе взорвалась неподалеку от офиса бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в центре Тбилиси 4 октября 2016 года, за четыре дня до парламентских выборов. Находящиеся в машине Таргамадзе и его водитель отделались легкими повреждениями, а пятеро прохожих серьезно пострадали. По данным "Рустави 2", Хечуашвили задержали на границе при въезде в Грузию. Есть версия, что в прошлом сотрудник департамента конституционной безопасности МВД вернулся на родину перед очередными парламентскими выборами для провоцирования негативных событий, как это было запланировано и в 2016 году. После смены власти в Грузии в 2012 году Хечуашвили переехал на Украину. Где он находился после неудачной попытки убийства Таргамадзе, пока не известно.После подрыва автомобиля Таргамадзе выразил недоверие следствию и начал собственное расследование. Он утверждал, что стал мишенью российских спецслужб, поскольку его подозревали в организации протестов в России. В одном из интервью Таргамадзе предположил, что Хечуашвили, возможно, уже нет в живых.Тем не менее на суде было доказано, что преступление совершил именно Хечуашвили.В феврале 2019 года Тбилисский городской суд заочно признал Хечуашвили виновным в попытке убийства, незаконном хранении-ношении оружия и повреждении чужой вещи, что повлекло тяжкие последствия, и приговорил его к 18 годам тюрьмы.Детали дела По данным материалам дела, Хечуашвили, запланировав вместе с соучастниками убийства Таргамадзе, начинил заднюю часть машины депутата взрывчаткой. Вечером 4 октября Таргамадзе вышел из офиса "Нацдвижения" на улице Собчака в центре Тбилиси и сел в машину. После того, как Хечуашвили убедился, что в машине, кроме Таргамадзе и его водителя никого нет, он подождал пока машина поедет в направлении площади Орбелиани и приблизится к улице Векуа, и привел взрывное устройство в действие. По данным прокуратуры, после преступления Хечуашвили покинул Грузию. По делу о подрыве машины Таргамадзе проходил некий Борис Чагунава, полиция задержала его через три дня после случившегося по обвинению в незаконном хранении оружия. В феврале 2017 года Тбилисский суд признал Чагунава виновным и приговорил к 4 годам условно. В то время Таргамадзе был членом "Единого национального движения". После выборов он и многие другие лидеры партии покинули ее и основали свою политическую организацию "Европейская Грузия - движение за свободу".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, тбилиси, гиви таргамадзе, борис чагунава, единое национальное движение, тбилисский городской суд