https://sputnik-georgia.ru/20240920/razyskivaemyy-za-podryv-mashiny-givi-targamadze-zaderzhan-na-vezde-v-gruziyu-289982994.html
Разыскиваемый за подрыв машины Гиви Таргамадзе задержан на въезде в Грузию
Разыскиваемый за подрыв машины Гиви Таргамадзе задержан на въезде в Грузию
Sputnik Грузия
В феврале 2019 года Тбилисский горсуд заочно признал Хечуашвили виновным в попытке убийства депутата 20.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-20T13:40+0400
2024-09-20T13:40+0400
2024-09-20T13:40+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
гиви таргамадзе
борис чагунава
единое национальное движение
тбилисский городской суд
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23345/95/233459593_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a7c607894aebd653c1b00932cf30fbd8.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Задержан бывший сотрудник МВД Грузии Давид Хечуашвили, заочно приговоренный к тюремному заключению за подрыв в 2016 году автомобиля на то время депутата парламента страны Гиви Таргамадзе, сообщает телеканал "Рустави 2". Машина Таргамадзе взорвалась неподалеку от офиса бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в центре Тбилиси 4 октября 2016 года, за четыре дня до парламентских выборов. Находящиеся в машине Таргамадзе и его водитель отделались легкими повреждениями, а пятеро прохожих серьезно пострадали. По данным "Рустави 2", Хечуашвили задержали на границе при въезде в Грузию. Есть версия, что в прошлом сотрудник департамента конституционной безопасности МВД вернулся на родину перед очередными парламентскими выборами для провоцирования негативных событий, как это было запланировано и в 2016 году. После смены власти в Грузии в 2012 году Хечуашвили переехал на Украину. Где он находился после неудачной попытки убийства Таргамадзе, пока не известно.После подрыва автомобиля Таргамадзе выразил недоверие следствию и начал собственное расследование. Он утверждал, что стал мишенью российских спецслужб, поскольку его подозревали в организации протестов в России. В одном из интервью Таргамадзе предположил, что Хечуашвили, возможно, уже нет в живых.Тем не менее на суде было доказано, что преступление совершил именно Хечуашвили.В феврале 2019 года Тбилисский городской суд заочно признал Хечуашвили виновным в попытке убийства, незаконном хранении-ношении оружия и повреждении чужой вещи, что повлекло тяжкие последствия, и приговорил его к 18 годам тюрьмы.Детали дела По данным материалам дела, Хечуашвили, запланировав вместе с соучастниками убийства Таргамадзе, начинил заднюю часть машины депутата взрывчаткой. Вечером 4 октября Таргамадзе вышел из офиса "Нацдвижения" на улице Собчака в центре Тбилиси и сел в машину. После того, как Хечуашвили убедился, что в машине, кроме Таргамадзе и его водителя никого нет, он подождал пока машина поедет в направлении площади Орбелиани и приблизится к улице Векуа, и привел взрывное устройство в действие. По данным прокуратуры, после преступления Хечуашвили покинул Грузию. По делу о подрыве машины Таргамадзе проходил некий Борис Чагунава, полиция задержала его через три дня после случившегося по обвинению в незаконном хранении оружия. В феврале 2017 года Тбилисский суд признал Чагунава виновным и приговорил к 4 годам условно. В то время Таргамадзе был членом "Единого национального движения". После выборов он и многие другие лидеры партии покинули ее и основали свою политическую организацию "Европейская Грузия - движение за свободу".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23345/95/233459593_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_edd83de10bc87c70924b8a5e36e91138.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилиси, гиви таргамадзе, борис чагунава, единое национальное движение, тбилисский городской суд
грузия, происшествия, новости, тбилиси, гиви таргамадзе, борис чагунава, единое национальное движение, тбилисский городской суд
Разыскиваемый за подрыв машины Гиви Таргамадзе задержан на въезде в Грузию
В феврале 2019 года Тбилисский горсуд заочно признал Хечуашвили виновным в попытке убийства депутата
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Задержан бывший сотрудник МВД Грузии Давид Хечуашвили, заочно приговоренный к тюремному заключению за подрыв в 2016 году автомобиля на то время депутата парламента страны Гиви Таргамадзе, сообщает телеканал "Рустави 2".
Машина Таргамадзе взорвалась неподалеку от офиса бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в центре Тбилиси 4 октября 2016 года, за четыре дня до парламентских выборов. Находящиеся в машине Таргамадзе и его водитель отделались легкими повреждениями, а пятеро прохожих серьезно пострадали.
По данным "Рустави 2", Хечуашвили задержали на границе при въезде в Грузию. Есть версия, что в прошлом сотрудник департамента конституционной безопасности МВД вернулся на родину перед очередными парламентскими выборами для провоцирования негативных событий, как это было запланировано и в 2016 году.
После смены власти в Грузии в 2012 году Хечуашвили переехал на Украину. Где он находился после неудачной попытки убийства Таргамадзе, пока не известно.
После подрыва автомобиля Таргамадзе выразил недоверие следствию и начал собственное расследование. Он утверждал, что стал мишенью российских спецслужб, поскольку его подозревали в организации протестов в России. В одном из интервью Таргамадзе предположил, что Хечуашвили, возможно, уже нет в живых.
Тем не менее на суде было доказано, что преступление совершил именно Хечуашвили.
В феврале 2019 года Тбилисский городской суд заочно признал Хечуашвили виновным в попытке убийства, незаконном хранении-ношении оружия и повреждении чужой вещи, что повлекло тяжкие последствия, и приговорил его к 18 годам тюрьмы.
По данным материалам дела, Хечуашвили, запланировав вместе с соучастниками убийства Таргамадзе, начинил заднюю часть машины депутата взрывчаткой.
Вечером 4 октября Таргамадзе вышел из офиса "Нацдвижения" на улице Собчака в центре Тбилиси и сел в машину. После того, как Хечуашвили убедился, что в машине, кроме Таргамадзе и его водителя никого нет, он подождал пока машина поедет в направлении площади Орбелиани и приблизится к улице Векуа, и привел взрывное устройство в действие.
По данным прокуратуры, после преступления Хечуашвили покинул Грузию.
По делу о подрыве машины Таргамадзе проходил некий Борис Чагунава, полиция задержала его через три дня после случившегося по обвинению в незаконном хранении оружия. В феврале 2017 года Тбилисский суд признал Чагунава виновным и приговорил к 4 годам условно.
В то время Таргамадзе был членом "Единого национального движения". После выборов он и многие другие лидеры партии покинули ее и основали свою политическую организацию "Европейская Грузия - движение за свободу".