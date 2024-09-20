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https://sputnik-georgia.ru/20240920/vnimaniyu-avtomobilistov-v-tsentre-tbilisi-vvodyat-ogranicheniya-iz-za-marafona-289992030.html
Вниманию автомобилистов! В центре Тбилиси вводят ограничения из-за марафона
Вниманию автомобилистов! В центре Тбилиси вводят ограничения из-за марафона
Sputnik Грузия
Ежегодный масштабный забег Tbilisimarathon, направленный на благотворительность, состоится 22 сентября 20.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-20T21:43+0400
2024-09-20T21:43+0400
грузия
новости
тбилиси
общество
мераб костава
шота руставели
реваз лагидзе
мэрия тбилиси
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. В связи с "Тбилисским марафоном 2024" (Tbilisimarathon), который стартует с площади Первой Республики, на некоторых улицах столицы будет ограничено движение транспорта, говорится в сообщении мэрии Тбилиси. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt; Ежегодный масштабный забег Tbilisimarathon, направленный на благотворительность, состоится 22 сентября и в 12-й раз соберет тысячи любителей бега в столице Грузии. На подготовительном этапе мероприятия, с 23:45 21 сентября по 11:00 22 сентября, ограничение будет действовать на площади Первой Республики, проспекте Шота Руставели и от пересечения площади Первой Республики до пересечения площади Первой Республики и улицы Мераба Костава. Автомобили, движущиеся с проспекта Руставели в сторону улицы Костава, смогут двигаться только в направлении улиц Михаила Джавахишвили и Мераба Костава. С улицы Джавахишвили автомобили будут двигаться в сторону Тбилисского государственного концертного зала, а с улицы Костава они смогут двигаться только в направлении проспекта Руставели и площади Свободы. Что касается общественного транспорта, то автобус №359, двигаясь в направлении Ваке, выедет на улицу Костава с улицы Джавахишвили, а затем будет двигаться по установленному графику.Микроавтобус №457 в направлении улицы Бесики, будет передвигаться с улицы Джавахишвили на улицу Реваза Табукашвили, через улицу Реваза Лагидзе выедет на проспект Руставели и продолжит свой путь по установленному графику. Что касается самого мероприятия, 22 сентября с 06:00 до 11:00 будет запрещено движение на площади Свободы, проспекте Руставели, площади Первой Республики, улице Джавахишвили, мосту Галактиони, улице Марджанишвили, проспекте Агмашенебели, улицах Баку и Цинамдзгвришвили, площади и мосту Заарбрюкена, улице Скудиери, правом берегу Куры, улице и площади Горгасали, мосту Метехи и улице Котэ Апхази. Автомобилисты и общественный транспорт вынуждены будут пользоваться объездными дорогами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, тбилиси, общество, мераб костава, шота руставели, реваз лагидзе, мэрия тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, тбилиси, общество, мераб костава, шота руставели, реваз лагидзе, мэрия тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители

Вниманию автомобилистов! В центре Тбилиси вводят ограничения из-за марафона

21:43 20.09.2024
© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилиси в пробках - проспект Важа Пшавела
Тбилиси в пробках - проспект Важа Пшавела - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2024
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Ежегодный масштабный забег Tbilisimarathon, направленный на благотворительность, состоится 22 сентября
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. В связи с "Тбилисским марафоном 2024" (Tbilisimarathon), который стартует с площади Первой Республики, на некоторых улицах столицы будет ограничено движение транспорта, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Ежегодный масштабный забег Tbilisimarathon, направленный на благотворительность, состоится 22 сентября и в 12-й раз соберет тысячи любителей бега в столице Грузии.
На подготовительном этапе мероприятия, с 23:45 21 сентября по 11:00 22 сентября, ограничение будет действовать на площади Первой Республики, проспекте Шота Руставели и от пересечения площади Первой Республики до пересечения площади Первой Республики и улицы Мераба Костава.
© Sputnik / Levan AvlabreliТбилисский марафон
Тбилисский марафон - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2024
Тбилисский марафон
© Sputnik / Levan Avlabreli
Автомобили, движущиеся с проспекта Руставели в сторону улицы Костава, смогут двигаться только в направлении улиц Михаила Джавахишвили и Мераба Костава. С улицы Джавахишвили автомобили будут двигаться в сторону Тбилисского государственного концертного зала, а с улицы Костава они смогут двигаться только в направлении проспекта Руставели и площади Свободы.
Что касается общественного транспорта, то автобус №359, двигаясь в направлении Ваке, выедет на улицу Костава с улицы Джавахишвили, а затем будет двигаться по установленному графику.
Микроавтобус №457 в направлении улицы Бесики, будет передвигаться с улицы Джавахишвили на улицу Реваза Табукашвили, через улицу Реваза Лагидзе выедет на проспект Руставели и продолжит свой путь по установленному графику.
© photo: Sputnik / StringerТбилисский марафон
Тбилисский марафон - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2024
Тбилисский марафон
© photo: Sputnik / Stringer
Что касается самого мероприятия, 22 сентября с 06:00 до 11:00 будет запрещено движение на площади Свободы, проспекте Руставели, площади Первой Республики, улице Джавахишвили, мосту Галактиони, улице Марджанишвили, проспекте Агмашенебели, улицах Баку и Цинамдзгвришвили, площади и мосту Заарбрюкена, улице Скудиери, правом берегу Куры, улице и площади Горгасали, мосту Метехи и улице Котэ Апхази.
Автомобилисты и общественный транспорт вынуждены будут пользоваться объездными дорогами.
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