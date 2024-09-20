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Вниманию автомобилистов! В центре Тбилиси вводят ограничения из-за марафона

Вниманию автомобилистов! В центре Тбилиси вводят ограничения из-за марафона

Sputnik Грузия

Ежегодный масштабный забег Tbilisimarathon, направленный на благотворительность, состоится 22 сентября 20.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-20T21:43+0400

2024-09-20T21:43+0400

2024-09-20T21:43+0400

грузия

новости

тбилиси

общество

мераб костава

шота руставели

реваз лагидзе

мэрия тбилиси

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. В связи с "Тбилисским марафоном 2024" (Tbilisimarathon), который стартует с площади Первой Республики, на некоторых улицах столицы будет ограничено движение транспорта, говорится в сообщении мэрии Тбилиси. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Ежегодный масштабный забег Tbilisimarathon, направленный на благотворительность, состоится 22 сентября и в 12-й раз соберет тысячи любителей бега в столице Грузии. На подготовительном этапе мероприятия, с 23:45 21 сентября по 11:00 22 сентября, ограничение будет действовать на площади Первой Республики, проспекте Шота Руставели и от пересечения площади Первой Республики до пересечения площади Первой Республики и улицы Мераба Костава. Автомобили, движущиеся с проспекта Руставели в сторону улицы Костава, смогут двигаться только в направлении улиц Михаила Джавахишвили и Мераба Костава. С улицы Джавахишвили автомобили будут двигаться в сторону Тбилисского государственного концертного зала, а с улицы Костава они смогут двигаться только в направлении проспекта Руставели и площади Свободы. Что касается общественного транспорта, то автобус №359, двигаясь в направлении Ваке, выедет на улицу Костава с улицы Джавахишвили, а затем будет двигаться по установленному графику.Микроавтобус №457 в направлении улицы Бесики, будет передвигаться с улицы Джавахишвили на улицу Реваза Табукашвили, через улицу Реваза Лагидзе выедет на проспект Руставели и продолжит свой путь по установленному графику. Что касается самого мероприятия, 22 сентября с 06:00 до 11:00 будет запрещено движение на площади Свободы, проспекте Руставели, площади Первой Республики, улице Джавахишвили, мосту Галактиони, улице Марджанишвили, проспекте Агмашенебели, улицах Баку и Цинамдзгвришвили, площади и мосту Заарбрюкена, улице Скудиери, правом берегу Куры, улице и площади Горгасали, мосту Метехи и улице Котэ Апхази. Автомобилисты и общественный транспорт вынуждены будут пользоваться объездными дорогами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, общество, мераб костава, шота руставели, реваз лагидзе, мэрия тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители