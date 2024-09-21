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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2024 года сократился на 3% 21.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2024 года сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1,6 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос на 1,6%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за восемь месяцев 2024 года составила 11,1%.Из Грузии в РФ с начала года вывезли почти 101 тысячу тонн минеральной и пресной воды, до 50 тысяч тонн натурального виноградного вина, 47,7 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 25,1 тысячи тонн спиртных напитков, а также 22,5 тысячи тонн плодов.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-августе текущего года из соседней страны завезли 180,5 тысячи тонн пшеницы и меслина.Из России также завезли 476,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 401,1 тысячи тонн природного и попутного газов, 74,1 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, а также 53,9 тысячи тонн кокса и полукокса из угля, лигнита или торфа и так далее.В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия, тбилиси, сакстат, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, россия, тбилиси, сакстат, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
09:01 21.09.2024 (обновлено: 09:58 21.09.2024)
Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2024 года сократился на 3%
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2024 года сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1,6 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос на 1,6%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за восемь месяцев 2024 года составила 11,1%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-август 2024 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост/падению, %
Экспорт
468,9
1,6
Импорт
1 167,3
-4,8
Всего
1 636,2
-3,0
Из Грузии в РФ с начала года вывезли почти 101 тысячу тонн минеральной и пресной воды, до 50 тысяч тонн натурального виноградного вина, 47,7 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 25,1 тысячи тонн спиртных напитков, а также 22,5 тысячи тонн плодов.
Тоа-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-август 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/падению, %
Вино
135,9
21,3
Спиртные напитки
96,9
189,7
Минеральные воды
55,1
28,5
Лимонад
42,4
0,9
Плоды
26,2
14,3
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-августе текущего года из соседней страны завезли 180,5 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 476,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 401,1 тысячи тонн природного и попутного газов, 74,1 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, а также 53,9 тысячи тонн кокса и полукокса из угля, лигнита или торфа и так далее.
Тоа-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-август 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/падению, %
Нефтепродукты
365,0
-16,1
Газ
109,2
13,3
Изделия из стали
45,0
53,7
Пшеница и меслин
42,5
32,7
Кокс и полукокс из угля, лигнита или торфа
31,8
18,4
В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.