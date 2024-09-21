https://sputnik-georgia.ru/20240921/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-289990789.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Sputnik Грузия

Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2024 года сократился на 3% 21.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-21T09:01+0400

2024-09-21T09:01+0400

2024-09-21T09:58+0400

экономика

грузия

россия

тбилиси

сакстат

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/12/268641642_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_6e49c1dd772af90434756c2b7a5c6cae.jpg

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2024 года сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1,6 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос на 1,6%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за восемь месяцев 2024 года составила 11,1%.Из Грузии в РФ с начала года вывезли почти 101 тысячу тонн минеральной и пресной воды, до 50 тысяч тонн натурального виноградного вина, 47,7 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 25,1 тысячи тонн спиртных напитков, а также 22,5 тысячи тонн плодов.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-августе текущего года из соседней страны завезли 180,5 тысячи тонн пшеницы и меслина.Из России также завезли 476,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 401,1 тысячи тонн природного и попутного газов, 74,1 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, а также 53,9 тысячи тонн кокса и полукокса из угля, лигнита или торфа и так далее.В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, россия, тбилиси, сакстат, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"