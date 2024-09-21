https://sputnik-georgia.ru/20240921/nestandartnye-byulleteni-budut-na-vyborakh-v-gruzii-v-adzharii-i-dvukh-okrugakh-imereti-290000876.html

Нестандартные бюллетени будут на выборах в Грузии в Аджарии и двух округах Имерети

Нестандартные бюллетени будут на выборах в Грузии в Аджарии и двух округах Имерети

Sputnik Грузия

Выборы в Грузии пройдут при помощи электронной системы голосования 21.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-21T17:17+0400

2024-09-21T17:17+0400

2024-09-21T17:17+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Бюллетени нестандартного вида будут на парламентских выборах в Аджарской автономии и районах Чохатаури и Самтредия в регионе Имерети, соответствующее постановление приняла Центральная избирательная комиссия.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября, параллельно с ними в Аджарии будут выбирать депутатов Верховного Совета автономии, а в Чохатаури и Самтредия пройдут промежуточные выборы в представительские органы района (Сакребуло). Согласно постановлению ЦИК, для округов, где пройдут параллельные выборы, будут напечатаны специальные бюллетени. На бюллетенях будут две колонки: одна – с партиями, участвующими в парламентских выборах, а вторая — с партиями, принимающими участие в выборах в Верховный Совет Аджарии, или кандидатами в депутаты в округах Самтредия и Чохатаури.Избиратель, при заполнении одного бюллетеня, сможет проголосовать на обоих выборах, закрасив кружки перед выбираемыми им партиями, или партией и кандидатом. Принять участие в параллельных выборах могут только избиратели, зарегистрированные в округах их проведения. Те же избиратели, которые не имеют права голосовать на параллельных выборах, смогут принять участие только в парламентских выборах, закрасив кружок только рядом с партией, участвующей в выборах в парламент Грузии, оставив незаполненной вторую колонку. Выборы в Грузии пройдут при помощи электронной системы голосования. На парламентских выборах 26 октября голосовать с использованием современных технологий смогут почти 90% избирателей. Парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий. В парламент пройдут партии, набравшие не менее 5% голосов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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