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Прогноз погоды на 21 сентября по городам Грузии

Прогноз погоды на 21 сентября по городам Грузии

Sputnik Грузия

Сильные ливни возможны на побережье Черного моря и прилегающих районах 21.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. На всей территории Грузии, согласно прогнозам синоптиков, в субботу, 21 сентября, ожидаются осадки, максимальная температура воздуха в Кутаиси составит +27 градусов. Прогноз погоды на 21 сентября по городам: Сильные ливни возможны на побережье Черного моря и прилегающих районах, а также в горных и высокогорных частях страны, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы. Уровень угрозы развития природных катастроф средний, предупреждают синоптики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, непогода в грузии, тбилиси, кутаиси, зугдиди, новости, грузия, национальное агентство окружающей среды