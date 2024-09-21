https://sputnik-georgia.ru/20240921/sotrudniku-politsii-gruzii-i-chlenu-ego-semi-predyavili-obvineniya-za-konflikt-s-sosedom-289999455.html

Сотруднику полиции Грузии и члену его семьи предъявили обвинения за конфликт с соседом

Сотруднику полиции Грузии и члену его семьи предъявили обвинения за конфликт с соседом

Sputnik Грузия

Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет 21.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-21T13:13+0400

2024-09-21T13:13+0400

2024-09-21T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Сотруднику департамента по особым поручениям МВД Грузии и члену его семьи предъявили обвинение в групповом насилии, угрозах и принуждении после конфликта с соседом, говорится в сообщении Специальной следственной службы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Следствие установило, что у сотрудника департамента был конфликт с соседом с 2022 года. Уже 10 августа между обвиняемым и его соседом произошла словесная перепалка, которая переросла в физическое противостояние. По версии следствия, сотрудник МВД и его родственник бросили соседа на землю и избили его. В результате насилия пострадавший получил кровоточащие повреждения. После избиения обвиняемый угрожал его зарезать, если тот расскажет все полиции. Специальная следственная служба после обращения пострадавшего провела все необходимые следственные действия. Повреждения пострадавшего изучит экспертиза, также опрошены свидетели. Следствие по делу продолжается по статьям: насилие, совершенное группой лиц, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, физическое или психическое принуждение, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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