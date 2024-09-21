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TikTok удалил несколько аккаунтов Sputnik и RT
TikTok удалил несколько аккаунтов Sputnik и RT
Sputnik Грузия
Ранее Минфин США объявил о санкциях в отношении главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян 21.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-21T18:18+0400
2024-09-21T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Социальная сеть TikTok в связи с новыми санкциями США против российских СМИ удалила аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья и аккаунт RT International.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Во время попытки перехода на аккаунты, к примеру, Sputnik Беларусь, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa и Sputnik Армения появляется надпись "Не удается найти данный аккаунт".Ранее, 4 сентября, Минфин США объявил о санкциях в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала. Госдепартамент, в свою очередь, ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий, определив их статус как зарубежные миссии. Согласно закону, им потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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маргарита симоньян, sputnik, rt, россия сегодня, сша, в мире, политика, новости
маргарита симоньян, sputnik, rt, россия сегодня, сша, в мире, политика, новости
TikTok удалил несколько аккаунтов Sputnik и RT
Ранее Минфин США объявил о санкциях в отношении главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Социальная сеть TikTok в связи с новыми санкциями США против российских СМИ удалила аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья и аккаунт RT International.
Во время попытки перехода на аккаунты, к примеру, Sputnik Беларусь, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa и Sputnik Армения появляется надпись "Не удается найти данный аккаунт".
Ранее, 4 сентября, Минфин США объявил о санкциях в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.
Госдепартамент, в свою очередь, ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий, определив их статус как зарубежные миссии. Согласно закону, им потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.