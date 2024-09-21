https://sputnik-georgia.ru/20240921/tiktok-udalil-neskolko-akkauntov-sputnik-i-rt-290001669.html

TikTok удалил несколько аккаунтов Sputnik и RT

TikTok удалил несколько аккаунтов Sputnik и RT

Sputnik Грузия

Ранее Минфин США объявил о санкциях в отношении главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян 21.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-21T18:18+0400

2024-09-21T18:18+0400

2024-09-21T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Социальная сеть TikTok в связи с новыми санкциями США против российских СМИ удалила аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья и аккаунт RT International.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Во время попытки перехода на аккаунты, к примеру, Sputnik Беларусь, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa и Sputnik Армения появляется надпись "Не удается найти данный аккаунт".Ранее, 4 сентября, Минфин США объявил о санкциях в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала. Госдепартамент, в свою очередь, ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий, определив их статус как зарубежные миссии. Согласно закону, им потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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