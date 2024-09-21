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Зарплаты в Грузии: кто сколько получает?

Зарплаты в Грузии: кто сколько получает?

Sputnik Грузия

Средняя месячная зарплата работников по найму в Грузии составляет 2 044,9 лари 21.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Заработную плату выше 12 тысяч лари на 1 сентября 2024 года в Грузии получали 15,7 тысячи человек, при этом у 904 человек она превышала 50 тысяч лари, говорится в материалах на сайте Службы доходов Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, из 904 выше 70 тысяч зарплата в Грузии была у 116 человек, выше 80 тысяч – у 86-ти, выше 90 тысяч – у 39-ми и у 250 человек в Грузии зарплата была выше 100 тысяч лари.В то же время, по данным Службы доходов, в Грузии на 1 сентября 2024 года зарплату меньше 1 тысячи лари получали 276,2 тысячи человек, а у 70,1 тысячи – зарплата составляла от 1 до 1,2 тысячи лари. В то время как зарплату от 1,2 тысячи до 2,4 тысячи лари получало 305,2 тысячи человек. Средняя номинальная месячная зарплата в Грузии, независимо от пола, во II квартале 2024 года увеличилась на 11,1% (200,4 лари) и достигла 2 004,9 лари, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.Прожиточный минимум составляет в Грузии 249,7 лари на одного человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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