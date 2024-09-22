Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240922/290004957.html
Пьяные черви и поющий робот: самые смешные фото недели
Пьяные черви и поющий робот: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 22.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-22T11:48+0400
2024-09-22T11:48+0400
мультимедиа
фотоленты
фотография
новости в фотографиях
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/16/290005136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53af717c8a505b615cb9a611966af3cf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/16/290005136_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_4df9b430a46b59185c90d2c77b47c01f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, фотография, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, фотография, новости в фотографиях, в мире

Пьяные черви и поющий робот: самые смешные фото недели

11:48 22.09.2024
Подписаться
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Makiya Seminera

Шейла Ли-Карр принимает участие в митинге в Гринсборо в США.

Шейла Ли-Карр принимает участие в митинге в Гринсборо в США. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Makiya Seminera

Шейла Ли-Карр принимает участие в митинге в Гринсборо в США.

© AP Photo / Pavel Bednyakov

Люди загорают на пляже в парке "Серебряный Бор" в Москве.

Люди загорают на пляже в парке &quot;Серебряный Бор&quot; в Москве. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Pavel Bednyakov

Люди загорают на пляже в парке "Серебряный Бор" в Москве.

© AP Photo / Fernando Vergara

Футбольный болельщик садится на мотоцикл перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу в Колумбии.

Футбольный болельщик садится на мотоцикл перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу в Колумбии. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Fernando Vergara

Футбольный болельщик садится на мотоцикл перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу в Колумбии.

© AP Photo / Sakchai Lalit

Двухмесячный детеныш гиппопотама Му Денг играет с работником зоопарка в Таиланде.

Двухмесячный детеныш гиппопотама Му Денг играет с работником зоопарка в Таиланде. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Sakchai Lalit

Двухмесячный детеныш гиппопотама Му Денг играет с работником зоопарка в Таиланде.

© AP Photo / Steven Senne

Профессор Сандер Ваутерсен демонстрирует огромное чучело червя, принимая общую Нобелевскую премию по химии за работу с командой исследователей в США.

Профессор Сандер Ваутерсен демонстрирует огромное чучело червя, принимая общую Нобелевскую премию по химии за работу с командой исследователей в США. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Steven Senne

Профессор Сандер Ваутерсен демонстрирует огромное чучело червя, принимая общую Нобелевскую премию по химии за работу с командой исследователей в США.

© AP Photo / Andreea Alexandru

Анимированная модель динозавра стоит в парке динозавров в Бухаресте.

Анимированная модель динозавра стоит в парке динозавров в Бухаресте. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Andreea Alexandru

Анимированная модель динозавра стоит в парке динозавров в Бухаресте.

© photo: Sputnik / Murad Bagandov / Перейти в фотобанк

Выступление певицы Надежды Бабкиной с поющим роботом Арди на церемонии открытия X Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Выступление певицы Надежды Бабкиной с поющим роботом Арди на церемонии открытия X Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Murad Bagandov
/
Перейти в фотобанк

Выступление певицы Надежды Бабкиной с поющим роботом Арди на церемонии открытия X Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

© photo: Sputnik / Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВыставка "Дары осени" в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ в Омске.
Выставка Дары осени в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ в Омске, Россия - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Alexey Malgavko
/
Перейти в фотобанк
Выставка "Дары осени" в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ в Омске.
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанк

Болельщик "Спартака" на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Спартак" (Москва) и ХК "Торпедо".

Болельщик &quot;Спартака&quot; на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК &quot;Спартак&quot; (Москва) и ХК &quot;Торпедо&quot;. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
/
Перейти в фотобанк

Болельщик "Спартака" на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Спартак" (Москва) и ХК "Торпедо".

© AP Photo / Natacha Pisarenko

Президент Аргентины Хавьер Майли поет национальный гимн, чтобы представить бюджет на 2025 год в Буэнос-Айресе.

Президент Аргентины Хавьер Майли поет национальный гимн, чтобы представить бюджет на 2025 год в Буэнос-Айресе. - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Президент Аргентины Хавьер Майли поет национальный гимн, чтобы представить бюджет на 2025 год в Буэнос-Айресе.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0