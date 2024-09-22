Пьяные черви и поющий робот: самые смешные фото недели

Шейла Ли-Карр принимает участие в митинге в Гринсборо в США.
Шейла Ли-Карр принимает участие в митинге в Гринсборо в США.
Люди загорают на пляже в парке "Серебряный Бор" в Москве.
Люди загорают на пляже в парке "Серебряный Бор" в Москве.
Футбольный болельщик садится на мотоцикл перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу в Колумбии.
Футбольный болельщик садится на мотоцикл перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу в Колумбии.
Двухмесячный детеныш гиппопотама Му Денг играет с работником зоопарка в Таиланде.
Двухмесячный детеныш гиппопотама Му Денг играет с работником зоопарка в Таиланде.
Профессор Сандер Ваутерсен демонстрирует огромное чучело червя, принимая общую Нобелевскую премию по химии за работу с командой исследователей в США.
Профессор Сандер Ваутерсен демонстрирует огромное чучело червя, принимая общую Нобелевскую премию по химии за работу с командой исследователей в США.
Анимированная модель динозавра стоит в парке динозавров в Бухаресте.
Анимированная модель динозавра стоит в парке динозавров в Бухаресте.
Выступление певицы Надежды Бабкиной с поющим роботом Арди на церемонии открытия X Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
Выступление певицы Надежды Бабкиной с поющим роботом Арди на церемонии открытия X Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
Болельщик "Спартака" на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Спартак" (Москва) и ХК "Торпедо".
Болельщик "Спартака" на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Спартак" (Москва) и ХК "Торпедо".
Президент Аргентины Хавьер Майли поет национальный гимн, чтобы представить бюджет на 2025 год в Буэнос-Айресе.
Президент Аргентины Хавьер Майли поет национальный гимн, чтобы представить бюджет на 2025 год в Буэнос-Айресе.