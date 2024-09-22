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Батуми продолжает обновлять автопарк автобусов
Батуми продолжает обновлять автопарк автобусов
Sputnik Грузия
Новый автобус может перевозить 100 пассажиров 22.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-22T10:01+0400
2024-09-22T10:01+0400
2024-09-22T10:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Черноморский город Батуми (Аджарская АР) пополнился 25 новыми 12-метровыми автобусами, 10 из которых уже привезли в Грузию, говорится в сообщении мэрии города. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Обновление муниципального автопарка новыми современными автобусами и микроавтобусами в Аджарии является приоритетом местного правительства. Кроме того, Батуми – первый город Грузии, где работают электроавтобусы. По информации мэрии Батуми, количество пользователей общественным транспортом в черноморском курортном городе увеличивается, и в течение года муниципальный автотранспорт перевозит примерно 13 миллионов пассажиров. Как отметили в мэрии, еще 15 автобусов типа Евро-6 (Евро 6 – это система экологических стандартов, которые регулируют требования к выбросу вредных веществ в выхлопных газах автомобилей – прим.) завезут в страну постепенно до конца сентября. Новый автобус может перевозить 100 пассажиров. Автобусы полностью адаптированы для людей с ограниченными возможностями. В связи с возросшим пассажиропотоком новые автобусы заменят курсирующие автобусы в Сарпи и Хелвачаури, а автобусы, уже движущиеся по этим направлениям, по мере необходимости будут распределяться по разным маршрутам, что обеспечит сокращение интервалов. Кроме того, будет создан новый маршрут, который будет обслуживать поселение Тамари. На приобретение автобусов было потрачено 16 210 000 лари. В рамках обновления автопарка трудоустроено 70 водителей. С 2018 года по настоящее время автопарк Батуми пополнился 149 автобусами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, батуми, аджария, новые автобусы
грузия, новости, общество, батуми, аджария, новые автобусы
Батуми продолжает обновлять автопарк автобусов
Новый автобус может перевозить 100 пассажиров
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Черноморский город Батуми (Аджарская АР) пополнился 25 новыми 12-метровыми автобусами, 10 из которых уже привезли в Грузию, говорится в сообщении мэрии города.
Обновление муниципального автопарка новыми современными автобусами и микроавтобусами в Аджарии является приоритетом местного правительства. Кроме того, Батуми – первый город Грузии, где работают электроавтобусы.
По информации мэрии Батуми, количество пользователей общественным транспортом в черноморском курортном городе увеличивается, и в течение года муниципальный автотранспорт перевозит примерно 13 миллионов пассажиров.
Как отметили в мэрии, еще 15 автобусов типа Евро-6 (Евро 6 – это система экологических стандартов, которые регулируют требования к выбросу вредных веществ в выхлопных газах автомобилей – прим.) завезут в страну постепенно до конца сентября.
Новый автобус может перевозить 100 пассажиров. Автобусы полностью адаптированы для людей с ограниченными возможностями.
В связи с возросшим пассажиропотоком новые автобусы заменят курсирующие автобусы в Сарпи и Хелвачаури, а автобусы, уже движущиеся по этим направлениям, по мере необходимости будут распределяться по разным маршрутам, что обеспечит сокращение интервалов.
Кроме того, будет создан новый маршрут, который будет обслуживать поселение Тамари.
На приобретение автобусов было потрачено 16 210 000 лари. В рамках обновления автопарка трудоустроено 70 водителей.
С 2018 года по настоящее время автопарк Батуми пополнился 149 автобусами.