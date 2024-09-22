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Более 25 тысяч случаев заболевания оспой обезьян зарегистрировали в Африке – ВОЗ
Более 25 тысяч случаев заболевания оспой обезьян зарегистрировали в Африке – ВОЗ
Sputnik Грузия
Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи 22.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-22T13:02+0400
2024-09-22T13:02+0400
2024-09-22T13:02+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Более 25 тысяч подозрительных и подтвержденных случаев заболевания людей оспой обезьян зафиксировано в период с 1 января по 8 сентября в Африке, среди них 723 – летальные, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.Харрис добавила, что тремя странами, сообщившими о наиболее вероятных случаях заражения оспой в 2024 году, являются: Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи – сначала в виде пятен, трансформирующихся в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, потом – корочки и рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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оспа обезьян, женева, демократическая республика конго, общество, в мире, новости, африка
оспа обезьян, женева, демократическая республика конго, общество, в мире, новости, африка
Более 25 тысяч случаев заболевания оспой обезьян зарегистрировали в Африке – ВОЗ
Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Более 25 тысяч подозрительных и подтвержденных случаев заболевания людей оспой обезьян зафиксировано в период с 1 января по 8 сентября в Африке, среди них 723 – летальные, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
"С 1 января по 8 сентября 2024 года в Африке было зарегистрировано в общей сложности 25 093 случая с подозрением на оспу, включая как проверенные, так и непроверенные случаи, и 723 случая смерти среди подозреваемых случаев", – сказала она на брифинге в Женеве.
Харрис добавила, что тремя странами, сообщившими о наиболее вероятных случаях заражения оспой в 2024 году, являются:
Демократическая Республика Конго – 21 835 предполагаемых случаев, 717 смертей;
Бурунди – 1 489 предполагаемых случаев, без смертей;
Нигерия – 935 предполагаемых случаев, без смертей.
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом.
Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи – сначала в виде пятен, трансформирующихся в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, потом – корочки и рубцы.
При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.