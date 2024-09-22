https://sputnik-georgia.ru/20240922/bolee-25-tysyach-sluchaev-zabolevaniya-ospoy-obezyan-zaregistrirovali-v-afrike--voz-289998580.html

Более 25 тысяч случаев заболевания оспой обезьян зарегистрировали в Африке – ВОЗ

Более 25 тысяч случаев заболевания оспой обезьян зарегистрировали в Африке – ВОЗ

Sputnik Грузия

Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи 22.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-22T13:02+0400

2024-09-22T13:02+0400

2024-09-22T13:02+0400

оспа обезьян

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Более 25 тысяч подозрительных и подтвержденных случаев заболевания людей оспой обезьян зафиксировано в период с 1 января по 8 сентября в Африке, среди них 723 – летальные, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.Харрис добавила, что тремя странами, сообщившими о наиболее вероятных случаях заражения оспой в 2024 году, являются: Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи – сначала в виде пятен, трансформирующихся в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, потом – корочки и рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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оспа обезьян, женева, демократическая республика конго, общество, в мире, новости, африка