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Легенды "Милана" обыграли в Тбилиси ветеранов сборной Грузии по футболу
Легенды "Милана" обыграли в Тбилиси ветеранов сборной Грузии по футболу
Sputnik Грузия
До начала встречи грузинские параатлеты представили собравшимся на стадионе зрителям медали, завоеванные на Паралимпиаде в Париже 22.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Матч легенд футбола между ветеранами сборной Грузии и итальянского "Милана" в Тбилиси в серии послематчевых пенальти выиграли гости со счетом 3:1. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Матч прошел в рамках проекта The Legend Series, созданного в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. В марте 2024 года в Батуми состоялся матч между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии. Во втором тайме Марко Боррьелло сравнял счет. После этого Грузия снова вышла вперед, на этот раз на 67 минуте отличился Давид Сирадзе. Легендам "Милана" удалось сравнять счет благодаря голу Кларенса Зеедорфа. В товарищеском матче за "Милан" сыграли такие звезды, как Кака, Ривалдо, Сержиньо, Зеедорф и Кафу. За сборную Грузии выступили Каха Каладзе, Леван Кобиашвили, Георгий Кинкладзе, Арчил Арвеладзе, Михаил Кавелашвили и другие.До начала встречи грузинские параатлеты представили собравшимся на стадионе зрителям медали, завоеванные на Паралимпиаде в Париже.В Паралимпиаде, которая прошла в Париже с 28 августа по 8 сентября, от Грузии выступили 14 параспортсменов в шести видах спорта. Они заработали рекордное для страны количество медалей: одно золото, четыре серебра и четыре бронзы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, футбол, тбилиси, ривалдо, каха каладзе, георгий деметрадзе
спорт, грузия, новости, футбол, тбилиси, ривалдо, каха каладзе, георгий деметрадзе
Легенды "Милана" обыграли в Тбилиси ветеранов сборной Грузии по футболу
До начала встречи грузинские параатлеты представили собравшимся на стадионе зрителям медали, завоеванные на Паралимпиаде в Париже
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Матч легенд футбола между ветеранами сборной Грузии и итальянского "Милана" в Тбилиси в серии послематчевых пенальти выиграли гости со счетом 3:1.
Матч прошел в рамках проекта The Legend Series, созданного в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. В марте 2024 года в Батуми состоялся матч между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии.
Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В первой половине матча на 38 минуте после точного паса Александра Иашвили Георгий Деметрадзе вывел сборную Грузии вперед.
Во втором тайме Марко Боррьелло сравнял счет. После этого Грузия снова вышла вперед, на этот раз на 67 минуте отличился Давид Сирадзе. Легендам "Милана" удалось сравнять счет благодаря голу Кларенса Зеедорфа.
В товарищеском матче за "Милан" сыграли такие звезды, как Кака, Ривалдо, Сержиньо, Зеедорф и Кафу. За сборную Грузии выступили Каха Каладзе, Леван Кобиашвили, Георгий Кинкладзе, Арчил Арвеладзе, Михаил Кавелашвили и другие.
До начала встречи грузинские параатлеты представили собравшимся на стадионе зрителям медали, завоеванные на Паралимпиаде в Париже.
В Паралимпиаде, которая прошла в Париже с 28 августа по 8 сентября, от Грузии выступили 14 параспортсменов в шести видах спорта. Они заработали рекордное для страны количество медалей: одно золото, четыре серебра и четыре бронзы.