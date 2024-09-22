https://sputnik-georgia.ru/20240922/legendy-milana-obygrali-v-tbilisi-veteranov-sbornoy-gruzii-po-futbolu-290004590.html

Легенды "Милана" обыграли в Тбилиси ветеранов сборной Грузии по футболу

Легенды "Милана" обыграли в Тбилиси ветеранов сборной Грузии по футболу

Sputnik Грузия

До начала встречи грузинские параатлеты представили собравшимся на стадионе зрителям медали, завоеванные на Паралимпиаде в Париже 22.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-22T12:01+0400

2024-09-22T12:01+0400

2024-09-22T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Матч легенд футбола между ветеранами сборной Грузии и итальянского "Милана" в Тбилиси в серии послематчевых пенальти выиграли гости со счетом 3:1. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Матч прошел в рамках проекта The Legend Series, созданного в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. В марте 2024 года в Батуми состоялся матч между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии. Во втором тайме Марко Боррьелло сравнял счет. После этого Грузия снова вышла вперед, на этот раз на 67 минуте отличился Давид Сирадзе. Легендам "Милана" удалось сравнять счет благодаря голу Кларенса Зеедорфа. В товарищеском матче за "Милан" сыграли такие звезды, как Кака, Ривалдо, Сержиньо, Зеедорф и Кафу. За сборную Грузии выступили Каха Каладзе, Леван Кобиашвили, Георгий Кинкладзе, Арчил Арвеладзе, Михаил Кавелашвили и другие.До начала встречи грузинские параатлеты представили собравшимся на стадионе зрителям медали, завоеванные на Паралимпиаде в Париже.В Паралимпиаде, которая прошла в Париже с 28 августа по 8 сентября, от Грузии выступили 14 параспортсменов в шести видах спорта. Они заработали рекордное для страны количество медалей: одно золото, четыре серебра и четыре бронзы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, футбол, тбилиси, ривалдо, каха каладзе, георгий деметрадзе