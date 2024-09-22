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Премьер Грузии выступит на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Премьер Грузии выступит на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Sputnik Грузия
Глава правительства Грузии также примет участие в официальном приеме, который пройдет от имени президента США Джо Байдена 22.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 25 сентября выступит с речью на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Первый канал. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Глава правительства посетит США 22-26 сентября. В рамках визита в Нью-Йорк Ираклий Кобахидзе примет участие в "Саммите будущего", который организуют канцлер Германии Олаф Шольц и президент Намибии Нанголо Мбумба. Глава правительства Грузии также примет участие в официальном приеме, который пройдет от имени президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден в честь глав делегаций, участвующих в 79-й сессии Генассамблеи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, ираклий кобахидзе, сша, нью-йорк, оон, джо байден, германия
Премьер Грузии выступит на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Глава правительства Грузии также примет участие в официальном приеме, который пройдет от имени президента США Джо Байдена
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 25 сентября выступит с речью на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Первый канал.
Глава правительства посетит США 22-26 сентября. В рамках визита в Нью-Йорк Ираклий Кобахидзе примет участие в "Саммите будущего", который организуют канцлер Германии Олаф Шольц и президент Намибии Нанголо Мбумба.
Запланирована встреча премьер-министра Грузии с генеральным секретарем ООН Антонио Гутьерресом.
Глава правительства Грузии также примет участие в официальном приеме, который пройдет от имени президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден в честь глав делегаций, участвующих в 79-й сессии Генассамблеи.