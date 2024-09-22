https://sputnik-georgia.ru/20240922/premer-gruzii-vystupit-na-sessii-genassamblei-oon-v-nyu-yorke-290004300.html

Премьер Грузии выступит на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Премьер Грузии выступит на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Sputnik Грузия

Глава правительства Грузии также примет участие в официальном приеме, который пройдет от имени президента США Джо Байдена 22.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-22T11:05+0400

2024-09-22T11:05+0400

2024-09-22T11:05+0400

новости

грузия

ираклий кобахидзе

сша

нью-йорк

оон

джо байден

германия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0c/289412461_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fd3a088aa81883958374a09e12bfd8fe.jpg

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 25 сентября выступит с речью на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Первый канал. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Глава правительства посетит США 22-26 сентября. В рамках визита в Нью-Йорк Ираклий Кобахидзе примет участие в "Саммите будущего", который организуют канцлер Германии Олаф Шольц и президент Намибии Нанголо Мбумба. Глава правительства Грузии также примет участие в официальном приеме, который пройдет от имени президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден в честь глав делегаций, участвующих в 79-й сессии Генассамблеи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

нью-йорк

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, ираклий кобахидзе, сша, нью-йорк, оон, джо байден, германия