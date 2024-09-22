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https://sputnik-georgia.ru/20240922/sbornaya-gruzii-po-futbolu-podnyalas-v-reytinge-fifa-srazu-na-neskolko-strochek-290003638.html
Сборная Грузии по футболу поднялась в рейтинге ФИФА сразу на несколько строчек
Сборная Грузии по футболу поднялась в рейтинге ФИФА сразу на несколько строчек
Sputnik Грузия
В 1998 году сборная занимала 42 строчку в рейтинге ФИФА 22.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Cборная Грузии по футболу после побед в двух матчах Лиги наций УЕФА поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА и занимает 66 строчку. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Грузинские футболисты в Тбилиси 7 сентября обыграли команду Чехии (4:1), а спустя три дня в Тиране – сборную Албании со счетом 0:1, где единственный гол за грузинскую команду забил полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили. После двух туров сборная Грузии с шестью очками является лидером группы 1 дивизиона В. Следующий матч сборная Грузии проведет против Украины в Познани 11 октября, а спустя три дня примет дома Албанию. Игра пройдет на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси. Что касается соперников сборной Грузии по Лиге наций, то Украина занимает 24 место в рейтинге ФИФА, Чехия – 46, Албания – 67. Лидером рейтинга является действующий чемпион мира сборная Аргентины. Затем следуют Франция и чемпион Европы Испания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, фифа, сборная грузии по футболу, футбол, уефа, георгий кочорашвили, михаил месхи, албания, чехия
спорт, грузия, новости, фифа, сборная грузии по футболу, футбол, уефа, георгий кочорашвили, михаил месхи, албания, чехия

Сборная Грузии по футболу поднялась в рейтинге ФИФА сразу на несколько строчек

14:07 22.09.2024 (обновлено: 14:38 22.09.2024)
© Courtesy of NakrebiСборная Грузии по футболу после игры с Албанией
Сборная Грузии по футболу после игры с Албанией - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2024
© Courtesy of Nakrebi
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В 1998 году сборная занимала 42 строчку в рейтинге ФИФА
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Cборная Грузии по футболу после побед в двух матчах Лиги наций УЕФА поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА и занимает 66 строчку.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Грузинские футболисты в Тбилиси 7 сентября обыграли команду Чехии (4:1), а спустя три дня в Тиране – сборную Албании со счетом 0:1, где единственный гол за грузинскую команду забил полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили. После двух туров сборная Грузии с шестью очками является лидером группы 1 дивизиона В.

Лучший результат национальной команды в рейтинге ФИФА был зафиксирован в сентябре 1998 года, тогда она заняла 42 строчку.

Следующий матч сборная Грузии проведет против Украины в Познани 11 октября, а спустя три дня примет дома Албанию. Игра пройдет на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси.
Что касается соперников сборной Грузии по Лиге наций, то Украина занимает 24 место в рейтинге ФИФА, Чехия – 46, Албания – 67.
Лидером рейтинга является действующий чемпион мира сборная Аргентины. Затем следуют Франция и чемпион Европы Испания.
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