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Сборная Грузии по футболу поднялась в рейтинге ФИФА сразу на несколько строчек
Сборная Грузии по футболу поднялась в рейтинге ФИФА сразу на несколько строчек
Sputnik Грузия
В 1998 году сборная занимала 42 строчку в рейтинге ФИФА 22.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Cборная Грузии по футболу после побед в двух матчах Лиги наций УЕФА поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА и занимает 66 строчку. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинские футболисты в Тбилиси 7 сентября обыграли команду Чехии (4:1), а спустя три дня в Тиране – сборную Албании со счетом 0:1, где единственный гол за грузинскую команду забил полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили. После двух туров сборная Грузии с шестью очками является лидером группы 1 дивизиона В. Следующий матч сборная Грузии проведет против Украины в Познани 11 октября, а спустя три дня примет дома Албанию. Игра пройдет на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси. Что касается соперников сборной Грузии по Лиге наций, то Украина занимает 24 место в рейтинге ФИФА, Чехия – 46, Албания – 67. Лидером рейтинга является действующий чемпион мира сборная Аргентины. Затем следуют Франция и чемпион Европы Испания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, фифа, сборная грузии по футболу, футбол, уефа, георгий кочорашвили, михаил месхи, албания, чехия
Сборная Грузии по футболу поднялась в рейтинге ФИФА сразу на несколько строчек
14:07 22.09.2024 (обновлено: 14:38 22.09.2024)
В 1998 году сборная занимала 42 строчку в рейтинге ФИФА
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Cборная Грузии по футболу после побед в двух матчах Лиги наций УЕФА поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА и занимает 66 строчку.
Грузинские футболисты в Тбилиси 7 сентября обыграли команду Чехии (4:1), а спустя три дня в Тиране – сборную Албании со счетом 0:1, где единственный гол за грузинскую команду забил полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили. После двух туров сборная Грузии с шестью очками является лидером группы 1 дивизиона В.
Лучший результат национальной команды в рейтинге ФИФА был зафиксирован в сентябре 1998 года, тогда она заняла 42 строчку.
Следующий матч сборная Грузии проведет против Украины в Познани 11 октября, а спустя три дня примет дома Албанию. Игра пройдет на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси.
Что касается соперников сборной Грузии по Лиге наций, то Украина занимает 24 место в рейтинге ФИФА, Чехия – 46, Албания – 67.
Лидером рейтинга является действующий чемпион мира сборная Аргентины. Затем следуют Франция и чемпион Европы Испания.