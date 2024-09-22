https://sputnik-georgia.ru/20240922/sbornaya-gruzii-po-futbolu-podnyalas-v-reytinge-fifa-srazu-na-neskolko-strochek-290003638.html

Сборная Грузии по футболу поднялась в рейтинге ФИФА сразу на несколько строчек

Сборная Грузии по футболу поднялась в рейтинге ФИФА сразу на несколько строчек

Sputnik Грузия

В 1998 году сборная занимала 42 строчку в рейтинге ФИФА 22.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-22T14:07+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Cборная Грузии по футболу после побед в двух матчах Лиги наций УЕФА поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА и занимает 66 строчку. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинские футболисты в Тбилиси 7 сентября обыграли команду Чехии (4:1), а спустя три дня в Тиране – сборную Албании со счетом 0:1, где единственный гол за грузинскую команду забил полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили. После двух туров сборная Грузии с шестью очками является лидером группы 1 дивизиона В. Следующий матч сборная Грузии проведет против Украины в Познани 11 октября, а спустя три дня примет дома Албанию. Игра пройдет на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси. Что касается соперников сборной Грузии по Лиге наций, то Украина занимает 24 место в рейтинге ФИФА, Чехия – 46, Албания – 67. Лидером рейтинга является действующий чемпион мира сборная Аргентины. Затем следуют Франция и чемпион Европы Испания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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