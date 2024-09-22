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Укусил полицейского – гражданина Грузии приговорили к нескольким годам тюрьмы в Греции
Укусил полицейского – гражданина Грузии приговорили к нескольким годам тюрьмы в Греции
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Грузин находился в Греции нелегально 22.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-22T18:15+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Гражданин Грузии был приговорен к 2,5 годам тюрьмы судом города Салоники за укус одного из полицейских в аэропорту "Македония", сообщили греческие СМИ. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Мужчину признали виновным в нанесении телесных повреждений, оскорблениях, сопротивлении и неповиновении полиции. Кроме того, против него возбуждено административное дело о депортации, поскольку он находился в Греции нелегально. Полицейские попытались задержать его после того, как установили, что мужчина находился в Греции нелегально. После этого гражданин Грузии стал вести себя агрессивно. Сам осужденный заявил на суде, что не знает греческого и поэтому не понимал, чего от него хотели полицейские.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, греция
грузия, новости, происшествия, греция
Укусил полицейского – гражданина Грузии приговорили к нескольким годам тюрьмы в Греции
Грузин находился в Греции нелегально
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik.
Гражданин Грузии был приговорен к 2,5 годам тюрьмы судом города Салоники за укус одного из полицейских в аэропорту "Македония", сообщили
греческие СМИ.
Мужчину признали виновным в нанесении телесных повреждений, оскорблениях, сопротивлении и неповиновении полиции. Кроме того, против него возбуждено административное дело о депортации, поскольку он находился в Греции нелегально.
Инцидент произошел в минувший вторник. По данным полиции, 30-летний гражданин Грузии прибыл в аэропорт "Македония", чтобы вернуться на родину.
Полицейские попытались задержать его после того, как установили, что мужчина находился в Греции нелегально. После этого гражданин Грузии стал вести себя агрессивно.
Сам осужденный заявил на суде, что не знает греческого и поэтому не понимал, чего от него хотели полицейские.