https://sputnik-georgia.ru/20240922/ukusil-politseyskogo--grazhdanina-gruzii-prigovorili-k-neskolkim-godam-tyurmy-v-gretsii-290009919.html

Укусил полицейского – гражданина Грузии приговорили к нескольким годам тюрьмы в Греции

Укусил полицейского – гражданина Грузии приговорили к нескольким годам тюрьмы в Греции

Sputnik Грузия

Грузин находился в Греции нелегально 22.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-22T18:15+0400

2024-09-22T18:15+0400

2024-09-22T18:15+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Гражданин Грузии был приговорен к 2,5 годам тюрьмы судом города Салоники за укус одного из полицейских в аэропорту "Македония", сообщили греческие СМИ. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Мужчину признали виновным в нанесении телесных повреждений, оскорблениях, сопротивлении и неповиновении полиции. Кроме того, против него возбуждено административное дело о депортации, поскольку он находился в Греции нелегально. Полицейские попытались задержать его после того, как установили, что мужчина находился в Греции нелегально. После этого гражданин Грузии стал вести себя агрессивно. Сам осужденный заявил на суде, что не знает греческого и поэтому не понимал, чего от него хотели полицейские.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, происшествия, греция